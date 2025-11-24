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Amazon Cyber Monday: OFFERTA SHOCK sul modello top Garmin fēnix 7X Pro Solar

Non perdere l'occasione di acquistare il Garmin fēnix 7X Pro Solar su Amazon. Sconto esclusivo per un dispositivo unico!

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Amazon porta questo smartwatch in prima linea e cattura l’attenzione grazie a una combinazione esplosiva di autonomia, potenza e funzioni avanzate. Il prezzo cala, l’interesse sale e la tentazione diventa forte. L’intero momento promozionale è una corsa contro il tempo, un invito irresistibile a cogliere l’occasione prima che svanisca. Il Black Friday si è chiuso, ma Amazon non rallenta. Il Cyber Monday mantiene vivo l’impeto con offerte ancora più intriganti. Garmin fēnix 7X Pro Solar trova così un posto d’onore tra i prodotti protagonisti di questa maratona di sconti. L’orologio unisce robustezza, precisione e funzioni smart in un mix che attira chi desidera un dispositivo affidabil sempre.  Una scelta perfetta per chi vuole potenza, autonomia e tecnologia senza compromessi, sfruttando un momento dell’anno in cui il valore reale supera ogni aspettativa.

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Caratteristiche e prezzo del Garmin fēnix 7X Pro Solar su Amazon

Garmin fēnix 7X Pro Solar arriva su Amazon a 509,54 euro, un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore abituale. La lente Power Glass estende l’autonomia grazie alla ricarica solare, con durata fino a 37 giorni in modalità smartwatch e 122 ore con GPS attivo. La certificazione 10 ATM assicura resistenza in ogni situazione. La torcia LED integrata a intensità variabile offre maggiore visibilità durante allenamenti notturni. Il display da 1,4 pollici e la cassa da 51 mm garantiscono una presenza importante al polso. La nuova interfaccia touch affianca i pulsanti tradizionali. Il sensore cardio di quinta generazione consente metriche avanzate come VO2 max, Training Load, Stamina e dinamiche di corsa. Le mappe TopoActive Europe e SkiView, già presenti nel dispositivo, si aggiornano rapidamente grazie al Wi-Fi. Amazon mette in evidenza anche le funzioni smart: notifiche, pagamenti contactless con Garmin Pay e musica offline tramite Spotify, Deezer e Amazon Music. Ti piace? Ordinalo qui su!

Garmin fēnix 7X Pro Solar, Smartwatch, Ricarica solare, 51mm, Torcia LED, Display 1,4', Touchscreen, +30 Sport, GNSS multi-band, Mappe, Musica, Pay, Autonomia 37 giorni, Slate Gray & Black
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