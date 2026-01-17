Amazon, che sconto pazzo di 350 euro sulla smart TV Samsung

Uno dei prezzi più bassi che effettivamente abbiamo mai visto vi attende sull’acquisto della smart TV Samsung su Amazon, la promozione di oggi vi permette di risparmiare moltissimo sul valore dell’ordine, così da ridurre la spesa finale, e godere in egual misura di prestazioni di livello nettamente superiore. L’offerta è valida per pochi giorni, ed è disponibile sia per gli utenti con un abbonamento Amazon Prime attivo, che per chi invece non l’ha sottoscritto.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato è precisamente il QE48S94FAEXZT, si tratta di una smart TV Samsung di ultima generazione, con diagonale di 48 pollici, che si appoggia a tecnologia OLED e raggiunge una risoluzione massima in 4K. Sotto il cofano è possibile trovare un processore NQ4 AI Gen3, ottima soluzione che permette comunque di godere della massima versatilità e rapidità in fase di utilizzo, migliorata a sua volta dal Motion Xcelerator, che permette in questo modo di raggiungere i 144Hz.

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Il design, come per quasi tutti gli OLED, è davvero minimale, quasi inesistente, con dimensioni che raggiungono per la precisione 685 x 1069 x 265mm (inclusa la base). Proprio quest’ultima è rappresentata da un grande piede centrale, che non alza troppo il dispositivo dalla superficie d’appoggio, impedendo il posizionamento di altri oggetti al di sotto dello stesso.

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Amazon, la promozione sulla smart TV Samsung è ottima

La spesa per l’acquisto di questa smart TV è decisamente ridotta, almeno in confronto al suo listino di 1149 euro, in questo modo l’utente si ritrova a dover sostenere un investimento finale di 815 euro, e riducendo il valore dell’ordine di quasi 350 euro. Premete qui per acquistarlo.

Al solito ricordiamo che la spedizione a domicilio è completamente gratuita, viene gestita da Amazon e prevede anche la garanzia legale della durata di 24 mesi.