Amazon, che regalo: Asus Vivobook Go 15 a prezzo da SALDO

Tutti gli utenti oggi si ritrovano a poter risparmiare moltissimo su Amazon per l’acquisto di un notebook Asus Vivobook Go 15, dispositivo dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, che riesce a garantire all’utente finale prestazioni di ottima qualità, dietro il pagamento di una cifra tutt’altro che elevata.

Il codice prodotto è E1504FA, si tratta di un notebook di ultima generazione, con monitor IPS LCD da 15,6 pollici (e trattamento anti-riflesso), capace di raggiungere una risoluzione massima in FullHD, pur mantenendo il refresh rate fermo a 60Hz. Sotto il cofano si può trovare il processore AMD Ryzen 3 7320U, octa-core con una buona qualità generale, pensato più che altro per un utilizzo prettamente lavorativo o di base, senza picchi in termini di elaborazione o grafica. Questo anche per la presenza di una scheda grafica integrata (quindi non dedicata) AMD Radeon, e la configurazione che si completa con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

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Il sistema operativo preinstallato è ovviamente Windows 11 Home, senza personalizzazioni particolari o limitazioni da segnalare. Lo chassis, come è facilmente intuibile dalla fascia di prezzo, è realizzato in plastica, sebbene comunque i materiali siano davvero di ottima qualità generale.

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Amazon, la promo sull’Asus Vivobook Go 15

Una spesa senza precedenti su Amazon, difatti nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere solamente 399 euro per l’acquisto di un prodotto di questo tipo: si parte da 479 euro di listino e si scende di circa 80 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Il prodotto viene spedito a domicilio a titolo completamente gratuito, con consegna entro pochissimi giorni dall’acquisto. Da notare, oltretutto, che è presente la solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, in modo da essere sicuri di evitare qualsiasi problematica.