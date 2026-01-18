Amazon: che promozione oggi sul monitor Philips

Philips, azienda leader nel settore della produzione di monitor di ultima generazione, propone in questi giorni un prezzo di vendita davvero molto interessante su Amazon, così da facilitare la vita a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto di qualità, ma comunque in grado di garantire sempre le giuste performance per raggiungere risultati piacevoli e soddisfacenti.

Di varianti ne esistono davvero moltissime, oggi potete acquistare a buon prezzo la 32E1N1800LA, si tratta di un monitor Ultra HD da 32 pollici di diagonale, completamente piatto, che si appoggia a tecnologia IPS LCD. Le cornici sono sufficientemente sottili, offrendo una sensazione di quasi infinity display, mentre il refresh rate si ferma, come era lecito immaginarsi data la fascia di prezzo, a soli 60Hz. A differenza di quanto si potrebbe pensare, e in netto contrasto con altri prodotti anche più costosi, al suo interno troviamo l’altoparlante, in questo modo non sarà strettamente necessario ricorrere all’acquisto di un componente di terze parti.

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Nella parte posteriore possiamo trovare una connettività fisica minimale, ma comunque completa e in grado di soddisfare tutte le esigenze, con la presenza di due porte HDMI, una displayPort e una uscita audio (appunto per il collegamento degli speaker).

Non perdetevi le offerte disponibili su Amazon, con tanti codici sconto gratis in regalo, che potete ricevere solo ed esclusivamente con il canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon: ecco la promo disponibile per il monitor Philips

Tutti gli utenti si ritrovano a poter acquistare un prodotto che appartiene alla fascia bassa, ma che risulta facilmente accessibile proprio per la spesa finale da sostenere: soli 220,56 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui. Da notare, al solito, che la spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, prevede la consegna entro pochi giorni direttamente al vostro domicilio, con alle spalle garanzia legale della durata complessiva di 2 anni (valida dalla ricezione del prodotto).