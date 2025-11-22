Amazon: Black Friday ad oltranza, offerte con sconti di 500€

Con le offerte che Amazon ha lanciato durante questi giorni di festa, c’è poco da fare: bisogna approfittare e quanto prima possibile. Le grandi opportunità sono sempre dietro l’angolo ma si sa, durante il Black Friday c’è sempre qualcosa di più.
Ovviamente c’è sempre il trucco per non perdersi le offerte migliori è per questo li mettiamo a disposizione il nostro canale Telegram ufficiale. Per entrare al suo interno gratuitamente e per scoprire durante ogni momento della giornata quali sono i prodotti più interessanti, bisogna solo cliccare qui.
Amazon: queste sono le offerte del Black Friday
Con tutte queste offerte che Amazon ha proposto, ci potrebbe essere l’imbarazzo della scelta. A tal proposito abbiamo deciso di pubblicare un piccolo elenco che può indirizzarvi verso alcuni articoli in particolare. Eccolo qui:
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Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte, PREZZO: 879,00€, LINK;
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GoPro MAX – Action camera tradizionale impermeabile 360° con touch screen Video HD sferico 5.6K30 Foto 360° da 16.6MP Stabilizzazione streaming live 1080p, Nuovo, PREZZO: 202,02€, LINK;
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DJI Osmo Action 5 Pro Combo Standard, Fotocamera impermeabile con sensore 1/1.3″, video 4K/120fps, vlog camera, Tracciamento del soggetto, stabilizzazione, 2 touchscreen OLED, action cam 4K, PREZZO: 303,00€, LINK;
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CMF Watch 3 Pro – Smartwatch con Display AMOLED da 1,43″, 13 giorni di autonomia, Dual-band GPS integrato, chiamate Bluetooth e monitoraggio della frequenza cardiaca – Arancione, PREZZO: 69,00€, LINK;
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POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9″ 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Argento, Caricabatterie non incluso, PREZZO: 129,90€, LINK;
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CORSAIR 3000D RGB AIRFLOW Case per PC Mid-Tower – 3 Ventole AR120 RGB – Supporto di GPU a Tre Slot – Spazio per Alloggiare Fino a 8 Ventole da 120 mm – Design con Flusso D’aria Elevato – Nero, PREZZO: 104,90€, LINK;
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TCL 55C7K 55″ QD-Mini LED-TV, 4K HDR Premium 2600, Smart Google TV, 144Hz Motion Clarity Pro (Dolby Vision IQ & Atmos, CrystGlow HVA-Panel, Audio von Bang & Olufsen, Game Master), PREZZO: 599,90€, LINK.