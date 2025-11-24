Amazon Black Friday 2025: gli sconti su iPhone, computer e tech sono al top

Dopo tutti gli sconti che stanno arrivando durante questi giorni, ce ne sono altri che potrebbero tornare utili per svariati motivi. Come si può vedere ce ne sono infatti diversi già nel paragrafo successivo tutti ad opera di Amazon ma per non perderne neanche uno solo, consigliamo l’accesso gratis al nostro canale Telegram ufficiale che in questi giorni è pieno di offerte. Clicca qui per entrare.
Amazon, Black Friday 2025: gli sconti migliori sono qui per gli utenti
Amazon vuole contribuire a rendere l’aria di questo Black Friday sempre più frizzante introducendo degli sconti impressionanti per quanto concerne la tecnologia. Ecco dunque la lista che fa per voi, fatta di prodotti eccezionali che potrebbero di certo interessarvi:
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CMF Phone 2 Pro 128GB – Smartphone 5G con Fotocamera da 50MP e Zoom 20x, Display AMOLED FHD+ 6,77″ a 120Hz, Batteria da 5000mAh e Nothing OS 3.2 – Verde chiaro, PREZZO: 209,00€, LINK;
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Samsung Smart TV 65” QE65S85FAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Glare Free, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design, 2025, PREZZO: 1.199,00€, LINK;
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roborock Qrevo Curv S5X Set Robot Aspirapolvere, Doppio Antigroviglio, Spazzola Laterale e Mocio FlexiArm, 18.500 Pa, 10 mm Sollevamento Automatico dei Moci, Evitare gli Ostacoli, Dock Tutto in Uno, PREZZO: 499,99€, LINK;
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GXTrust 236 Yami Microfono a Condensatore USB da Streaming per Podcast, Gaming, Discord, Twitch, Youtube, Microfono ASMR con Pulsante di Silenziamento, Schema Cardiode, RGB – Nero, PREZZO: 22,99€, LINK;
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Fujifilm instax mini 41 – Fotocamera Istantanea, Design Vintage, Controllo dell’Esposizione e Flash Automatici, Modalità Selfie e Close Up, Dimensioni Stampa 86 mm x 54 mm, PREZZO: 100,99€, LINK;
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Bose Smart Ultra Soundbar con Dolby Atmos e controllo vocale Alexa, AI Bluetooth Wireless, sistema audio surround per TV, Nero, PREZZO: 599,00€, LINK;
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DJI Mini 4 Pro (con DJI RC-N2), mini drone pieghevole per adulti con fotocamera HDR in 4K, meno di 249 g, autonomia di volo di 34 min., distanza di trasmissione video max. di 20 km, C, PREZZO: 433,00€, LINK.