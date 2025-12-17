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Amazon ABBASSA il prezzo di Lenovo Tab M11, costa veramente pochissimo oggi

Il prezzo di vendita di Lenovo Tab M11 è decisamente più basso del normale solo per poco tempo.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Amazon ABBASSA il prezzo di Lenovo Tab M11, costa veramente pochissimo oggi

Un risparmio che nessuno effettivamente si sarebbe mai aspettato di vedere vi attende in questi giorni, il Lenovo Tab M11 può essere vostro spendendo relativamente poco e aprendo così le porte a un rapporto qualità/prezzo più unico che raro. Il tablet, con sistema operativo Android e tutte le applicazioni di Google preinstallate a rendere l’esperienza ancora più completa e funzionale, ha un peso di 465 grammi, con dimensioni 166,31 x 225 x 7,15 millimetri.

Il display è da 11 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione di 1200 x 1920 pixel, capace di raggiungere una densità di 206 ppi e soprattutto un refresh rate a 90Hz, così da essere sicuri di poter godere della massima fluidità in fase di utilizzo, capace di limare i piccoli difetti legati proprio alla tipologia di pannello. Il processore è un MediaTek Helio G88, octa-core con una frequenza di clock a 2,0GHz, SoC di discreta qualità che riesce a garantire buone prestazioni e multitasking senza strafare, affiancato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 1TB).

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Amazon da sogno con il Lenovo Tab M11

Una promozione così non si era mai vista, difatti oggi il Lenovo Tab M11 viene a costare decisamente meno di quanto avreste mai pensato, portando il valore finale dell’ordine a soli 138 euro, contro i 179 euro previsti in origine di listino. Effettuate subito l’acquisto a questo link.

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