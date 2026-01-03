Amazfit Active Max: con l’annuncio emersi dettagli sul prezzo

Amazfit si prepara al lancio di un nuovo dispositivo. Si tratta dell’Active Max, uno smartwatch pensato per chi vuole fare del movimento una routine quotidiana. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è aiutare chi finora era poco attivo a iniziare a muoversi con costanza. Trasformando i buoni propositi in risultati concreti. Active Max non è solo un orologio: è un vero compagno di allenamento digitale. Grazie all’intelligenza artificiale integrata, il dispositivo propone piani di esercizio personalizzati e monitora oltre 160 sport e attività. Ogni sessione si traduce in dati concreti che mostrano progressi e punti di miglioramento. Creando un meccanismo motivazionale che spinge a fare di più, giorno dopo giorno.

Amazfit presenta il nuovo Active Max: ecco i dettagli

Dopo l’allenamento, l’utente riceve riepiloghi dettagliati con tempi di recupero, consultabili anche sull’app Zepp. I risultati possono essere condivisi con le piattaforme più popolari, come Strava, Adidas Running, Google Fit o Komoot. Active Max è anche uno smartwatch completo sul piano smart: supporta pagamenti al polso, si collega a cuffie e accessori sportivi, integra microfono e altoparlante per le chiamate e dispone di 4 GB di memoria interna per scaricare mini-app, musica o podcast.

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La tecnologia alla base del dispositivo rileva automaticamente la frequenza cardiaca massima, calcola le zone di battito e invia avvisi se il cuore accelera oltre i limiti. Lo smartwatch può anche generare percorsi di corsa o trekking. Ciò gestendo in autonomia avvio e pausa degli esercizi per ridurre le interazioni manuali e massimizzare il comfort. E proprio il comfort è una caratteristica chiave: pur avendo un display AMOLED ampio da 1,5 pollici, luminoso fino a 3.000 nit per una perfetta visibilità all’aperto, il peso rimane inferiore ai 40 grammi (cinturino escluso).

Il nuovo dispositivo Amazfit è già disponibile sul sito ufficiale e presso i partner autorizzati, al prezzo consigliato di 169 euro. Con tale lancio, l’azienda punta a rendere più semplice e motivante trasformare l’attività fisica in una sana abitudine quotidiana.