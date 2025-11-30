Aluminium OS: si lavora alla versione di Android per PC

Nel panorama in continua evoluzione dei sistemi operativi, le recenti mosse di Google stanno attirando l’attenzione degli osservatori del settore. Le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane indicano un possibile cambiamento di rotta all’interno della strategia dell’azienda. A tal proposito, è emblematico il progetto Aluminium, il nuovo sistema operativo desktop basato su Android su cui Google sta concentrando una parte crescente delle proprie energie. Il riferimento più concreto è apparso in un annuncio di lavoro dedicato alla figura di Senior Product Manager per l’area Android, Laptop and Tablets, dove si menziona esplicitamente Aluminium. Il sistema non viene descritto come un’evoluzione incrementale, ma come una piattaforma costruita con l’intelligenza artificiale. Una scelta che rientra nella più ampia strategia dell’azienda, sempre più orientata a rendere l’AI un elemento fondante dei propri prodotti.

Google lavora al sistema operativo Aluminium

Il contesto in cui si colloca questo sviluppo è quello di un ChromeOS ormai maturo, che dopo oltre dieci anni di presenza costante nel mercato dell’educational e dei dispositivi economici ha consolidato una posizione stabile. Senza però riuscire a penetrare in modo deciso nella fascia premium. Le limitazioni strutturali del sistema hanno nel tempo impedito un confronto diretto con Windows e macOS. Aluminium si presenta quindi come la risposta di Google a tale sfida aperta, con l’obiettivo di portare l’esperienza Android in una dimensione desktop più completa e competitiva.

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Resta aperta la questione della compatibilità. Le informazioni attuali indicano che Aluminium non supporterà la totalità dei dispositivi oggi in circolazione. I modelli non allineati ai nuovi requisiti dovrebbero continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al termine del loro ciclo. Mentre la nuova piattaforma sarebbe destinata a inaugurare una generazione di laptop Android di fascia alta, costruiti su misura per sfruttarne le potenzialità.

Un elemento significativo riguarda la tempistica. Durante lo Snapdragon Summit di quest’anno, Sameer Samat, responsabile dell’ecosistema Android, ha confermato che il nuovo sistema operativo arriverà nel 2026. Trasformando così i rumor in un orizzonte temporale concreto. L’azienda sembra, però, intenzionata a gestire la transizione senza forzature. La sostituzione di ChromeOS, qualora avvenga, sarà graduale. L’arrivo di Aluminium apre così un nuovo fronte nella competizione tra sistemi operativi. Segnando un passaggio strategico che potrebbe ridefinire il modo in cui Google immagina il futuro del desktop.