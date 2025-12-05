Alfa Romeo e il mito del Quadrifoglio: due edizioni celebrative di Giulia e Stelvio

Alfa Romeo continua a dare nuova vita alla tradizione del Quadrifoglio con due modelli pensati appositamente per rendere omaggio a uno dei suoi simboli più iconici. Giulia Quadrifoglio Collezione e Stelvio Quadrifoglio Collezione arrivano mentre le attuali generazioni dei due modelli sono state confermate in produzione fino al 2027, periodo utile per completare il ripensamento delle future versioni ibride ed elettriche. Le edizioni speciali appena presentate, però, guardano al passato e celebrano il leggendario emblema introdotto nel 1923 da Ugo Sivocci. Solo nel 1963 il simbolo arrivò anche sulle auto di produzione.

La serie Collezione è prodotta in una tiratura di soli 63 esemplari, numero che rimanda proprio al 1963. La rarità è evidente anche nei dettagli estetici. Su Giulia Collezione la tinta rossa assume sfumature più scure per un look più aggressivo, mentre sulla Stelvio il colore è più luminoso, con un effetto brillante pensato per esaltare la presenza su strada. L’insieme si completa con finiture in carbonio che avvolgono scudetto, specchietti, tunnel centrale e persino il tetto, creando un contrasto che richiama lo stile delle versioni più racing del marchio.

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Interni personalizzati ed emozioni da Alfa Romeo V6

L’interno riprende la stessa cura artigianale che caratterizza gli esterni. Il cruscotto è rivestito in Alcantara con cuciture rosse, mentre i sedili combinano pelle e Alcantara con la numerazione dell’esemplare ricamata. Per chi cerca un’impronta ancora più sportiva sono disponibili i sedili Sparco con guscio in fibra di carbonio, materiali che ritornano anche nei pannelli porta e nel bracciolo centrale. Il risultato è un ambiente che unisce eleganza e spirito da corsa.

Sul piano tecnico, le due edizioni non introducono modifiche rispetto ai modelli standard. Resta il motore V6 2.9 biturbo da 520 cavalli, abbinato allo scarico Akrapovič, una configurazione già ampiamente apprezzata dagli appassionati per erogazione e sound. Per gestire la potenza è presente il sistema frenante carboceramico, soluzione che garantisce resistenza e precisione anche nelle condizioni più impegnative. Alfa Romeo non ha ancora comunicato i prezzi, ma la quantità limitatissima degli esemplari lascia intuire un posizionamento riservato a collezionisti e clienti affezionati.