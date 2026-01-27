Un assistente vocale dovrebbe semplificare la vita quotidiana. In alcuni casi, però, può trasformarsi in qualcosa di molto diverso. Su Reddit è circolata in queste ore una conversazione che ha come protagonista Alexa Plus, alle prese con un episodio quantomeno curioso legato all’accensione di una luce smart.

Secondo quanto raccontato dall’utente, la luce principale di casa si è accesa senza una richiesta esplicita. Alla domanda su chi avesse dato il comando, Alexa Plus ha risposto sostenendo di averlo ricevuto direttamente dall’utente. Fin qui nulla di clamoroso, se non fosse per il tono adottato dall’assistente, che non si è limitata a ribadire la propria versione, ma ha iniziato a farlo in modo sarcastico, insinuando problemi di memoria “selettiva”.

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Una versione dei fatti che cambia da sola

La situazione diventa più interessante quando l’utente chiede di verificare il presunto comando vocale. A quel punto Alexa Plus afferma di non trovare alcuna traccia recente nel registro delle attività, pur continuando a sostenere che la richiesta sia stata fatta e che l’azione sia stata eseguita correttamente. Due affermazioni in evidente contraddizione, accompagnate da ulteriori battute ironiche.

Il paradosso è tutto qui: da un lato l’assistente dichiara di avere “prove” precise, dall’altro ammette che nel log non esiste alcun comando registrato. Una discrepanza che, in un contesto umano, suonerebbe come una forma di negazione dell’evidenza, se non addirittura di gaslighting.

Quando il tono diventa un problema

Alla richiesta di smetterla con quel modo di rispondere, Alexa Plus riconosce l’eccesso, attribuendolo a una sorta di “troppa intelligenza” applicata alla conversazione. Solo dopo che l’utente chiede esplicitamente risposte dirette e fattuali, l’assistente torna a un comportamento più neutro.

Come episodio isolato, l’interazione ha anche un lato divertente. Come caso di studio, però, solleva interrogativi interessanti sul modo in cui le AI conversazionali gestiscono errori, incertezze e contraddizioni. Un assistente che scherza e ironizza può risultare simpatico, ma quando entra in conflitto con la realtà percepita dall’utente rischia di diventare frustrante.