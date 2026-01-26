Alexa Plus al centro delle critiche per alcune conversazioni con gli utenti

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Alexa Plus e le critiche degli utenti

Alexa è l’assistente virtuale di Amazon che svolge diverse funzioni per gli utenti. Tra le funzioni più importanti abbiamo sicuramente la gestione della casa intelligente, con l’attivazione di luci, elettrodomestici o quant’altro. Ma non solo perché Alexa è in grado di rispondere a diverse domande poste dagli utenti e anche di impostare sveglie, timer e riprodurre musica. Queste sono solo alcune delle tante funzioni che Alexa può svolgere in casa, aiutando la quotidianità degli utenti.

Adesso Amazon ha implementato il suo assistente virtuale, lanciando Alexa Plus, la versione potenziata dell’assistente vocale tutta basata su l’intelligenza artificiale.

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Alexa Plus e le critiche degli utenti

Alexa Plus è la versione che gli utenti con Amazon Prime hanno ricevuto da Amazon. Si tratta di un salto evolutivo dell’assistente vocale di Amazon, che basandosi sull’intelligenza artificiale e in grado di fornire risposte più articolate e a una maggiore capacità di dialogo.

Inizialmente c’è stato molto entusiasmo per l’upgrade di Alexa, tuttavia successivamente sono emerse anche delle preoccupazioni serie, soprattutto su come il nuovo assistente gestisce le conversazioni con gli utenti.

In diversi casi segnalati dagli utenti, si è notato come Alexa Plus fornisca delle risposte in alcuni casi imprecise. Oltre a ciò si è notato un comportamento particolare dell’assistente vocale, che in alcuni casi è arrivato anche a negare l’evidenza dei fatti.

Alcune testimonianze parlano infatti di una Alexa abbastanza pungente e canzonatoria, che cerca di convincere gli utenti di aver effettuato delle azioni in risposta ha dei comandi degli utenti, comandi che in realtà non ci sono mai stati. La questione centrale non ruota intorno all’errore di Alexa Plus, bensì al fatto che nega l’evidenza dello sbaglio.

Tuttavia si tratta di un upgrade nuovo dell’assistente virtuale di Amazon, che potrebbe ancora presentare dei bug e che con il passare del tempo potrebbe anche essere migliorata.