AirPods colorati, spuntano i prototipi rosa e gialli mai arrivati sul mercato

Nel corso degli anni Apple ha più volte dimostrato di saper giocare con il colore, alternando fasi di forte sperimentazione a periodi di grande coerenza stilistica. L’ultima generazione di iPhone ha segnato un nuovo cambio di passo, con scelte cromatiche più audaci e l’abbandono di tonalità considerate ormai “classiche”. In questo contesto tornano a far parlare di sé alcuni AirPods mai arrivati sul mercato, protagonisti di nuove immagini trapelate in rete.

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Nelle ultime ore sono infatti emerse le foto di prototipi di AirPods con cover rosa e gialla, condivise su X dal leaker Kosutami. Gli auricolari restano bianchi, così come l’interno della custodia, mentre a cambiare è esclusivamente la parte esterna della cover di ricarica, caratterizzata da colori saturi e molto riconoscibili. Il risultato è un effetto bicolore che richiama immediatamente l’estetica degli iPhone 5c, uno dei pochi esperimenti davvero “pop” nella storia recente dei melafonini.

Un’idea già esplorata negli anni passati

Queste immagini non rappresentano una sorpresa assoluta. Già nel 2023, lo stesso leaker aveva raccontato che Apple stava testando AirPods in diverse varianti cromatiche pensate per abbinarsi all’iPhone 7. Tra i colori citati figuravano Pink, Product Red, Purple, Black e Blonde. Nessuna di queste versioni, però, arrivò mai alla fase commerciale, proprio come accadde al discusso iPhone 7 viola, cancellato prima del lancio ufficiale.

Il dettaglio interessante è la coerenza mostrata da Apple nel tempo. A quasi dieci anni dal debutto dei primi AirPods, il bianco continua a essere l’unica opzione per i modelli standard, diventando un vero e proprio segno distintivo. L’unica eccezione resta rappresentata dalle AirPods Max, che fin dal debutto hanno adottato una palette cromatica più ampia e meno conservativa.

Prototipi che raccontano scelte mancate

Le custodie rosa e gialle si aggiungono a una lunga lista di prodotti Apple rimasti allo stadio di prototipo e riaffiorati nel tempo grazie alle rivelazioni di Kosutami. Tra questi compaiono il celebre tappetino di ricarica AirPower, una possibile versione nera di Apple Vision e persino batterie per iPhone con scocca in metallo, mai arrivate sugli scaffali.

Questi AirPods colorati non riscrivono la storia del prodotto, ma offrono uno spaccato interessante sul processo decisionale di Apple. Dietro l’immagine minimal e coerente del marchio si nascondono sperimentazioni anche molto lontane dal risultato finale, spesso accantonate per preservare un’identità precisa.

Alla fine, il bianco resta il filo conduttore che lega auricolari, iPod e immaginario Apple fin dalle iconiche campagne pubblicitarie con sagome nere e auricolari bianchi, diventati un simbolo culturale prima ancora che tecnologico.