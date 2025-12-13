Adobe introduce uno spazio creativo dedicato ai YouTube Shorts

Adobe porta la produzione di YouTube Shorts su iPhone con l’introduzione di un nuovo spazio creativo. Quest’ultimo sarà disponibile in Premiere mobile per iOS. L’aggiornamento permette ai creator di importare clip, applicare transizioni, aggiungere testi animati e gestire audio multitraccia senza passare dal desktop. Semplificando così il flusso di lavoro e riducendo i tempi di pubblicazione. La funzione consente di trasferire rapidamente in app modelli trovati nel feed di YouTube Shorts, adattandoli allo stile personale del creator. Secondo Meagan Keane, direttrice del product marketing video di Adobe, l’integrazione trasforma in pochi minuti un’idea individuata online in un contenuto pronto per la pubblicazione. I template, gli effetti e gli asset disponibili sono pensati per rendere più rapida la produzione di video verticali accattivanti. Ciò mantenendo strumenti avanzati di editing accessibili anche da smartphone.

Novità in arrivo da Adobe per la creazione degli Shorts su YouTube

Un elemento innovativo dell’aggiornamento è l’uso della tecnologia Firefly. Nel dettaglio, quest’ultima permette di generare elementi visivi tramite intelligenza artificiale direttamente all’interno dell’app. A tal proposito, Adobe sottolinea come si tratta di un supporto alla creatività. Il quale è stato progettato per semplificare operazioni ripetitive e lasciare più spazio alla componente narrativa dei video.

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Non è tutto. L’esperienza include anche audio di qualità da studio e effetti sonori generati con AI. Si tratta di strumenti utili a chi realizza contenuti più complessi. Come, ad esempio, mini-documentari o vlog strutturati. Dopo aver completato il montaggio, i video possono essere caricati immediatamente su YouTube Shorts. Il tutto senza bisogno di software aggiuntivi. Un’opzione che garantisce un flusso di lavoro lineare per tutti gli utenti che pubblicano con frequenza sulla piattaforma video.

Al momento, il nuovo hub è disponibile esclusivamente per iOS. A tal proposito, Adobe non ha ancora annunciato date per un rilascio su altri sistemi operativi. Non resta che attendere e scoprire se tale opportunità verrà estesa.