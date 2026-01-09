Addio al numero di telefono, come gli username cambiano la privacy su WhatsApp

WhatsApp si sta preparando a una delle modifiche più significative fatte da quando la piattaforma è stata sviluppata.

Si è parlato tante volte di come WhatsApp punti davvero tanto a proteggere la privacy e la sicurezza dei propri utenti, anche grazie all’utilizzo della crittografia end-to-end.

Tuttavia, l’utilizzo del numero di telefono per poter chattare con i propri contatti non è un metodo molto sicuro per gli utenti. Dare il proprio numero di telefono, o farlo comparire in gruppi con molte persone, mette sicuramente a rischio la sicurezza di ciascun utente. Per questo motivo, WhatsApp ha deciso di introdurre una funzione già presente su Telegram e che punta proprio a migliorare questo aspetto della privacy.

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WhatsApp, finalmente in arrivo gli username

L’obiettivo di WhatsApp è quello di garantire una maggior privacy agli utenti che quotidianamente utilizzano la piattaforma. E questa volta lo farà grazie all’introduzione degli username che andranno a sostituire i tradizionali numeri di telefono.

Fino a questo momento per ciascun utente che intendesse avviare una conversazione su WhatsApp era necessario fornire il proprio numero di telefono. Ad oggi con l’arrivo dell’username non sarà più così. Gli utenti potranno scegliere di condividere il proprio contatto senza fornire il proprio numero di telefono, e lo faranno fornendo invece il proprio username.

L’utilizzo di semplice username al posto del numero di telefono dovrebbe anche diminuire il rischio di truffe, spam e contatti indesiderati. I numeri di telefono rimarranno validi per chiunque voglia usarli. Invece per gli utenti che vogliono passare agli username, potranno crearne uno e condividerlo con i propri contatti.

Il rilascio degli username agli utenti sarà graduale e porterà sulla piattaforma maggiore flessibilità e sicurezza. Il numero di telefono, infatti, al giorno d’oggi rappresenta un vero e proprio limite dal punto di vista della privacy. Questo aggiornamento WhatsApp intende fare un pasto in avanti importante per tutti.