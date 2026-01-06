Account collegati dimenticati: potreste rischiare tanto

Con il passare degli anni, lo smartphone diventa un archivio di accessi. App installate e poi abbandonate, servizi provati una volta sola, piattaforme collegate “temporaneamente” tramite email o social. Il problema è che molti di questi account restano attivi anche quando l’app non viene più utilizzata, trasformandosi in punti deboli invisibili.

Come si accumulano gli account nel tempo

Ogni registrazione lascia una traccia. Email, password, collegamenti a Google, Apple o Facebook. Spesso si accede con un tap, senza creare una password dedicata, dando per scontato che quell’account non verrà mai più usato. In realtà, resta valido e associato ai dati inseriti in quel momento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nel tempo, questi servizi vengono dimenticati. L’app viene disinstallata, ma l’account resta sui server. Nessun avviso, nessuna notifica. Solo un profilo attivo, spesso con permessi concessi anni prima.

Perché sono un problema di sicurezza

Gli account inutilizzati sono raramente protetti in modo adeguato. Password vecchie, magari riutilizzate, assenza di autenticazione a due fattori, email di recupero non più controllate. Se uno di questi servizi subisce una violazione, le credenziali possono finire in circolazione senza che nessuno se ne accorga.

Il rischio non riguarda solo quel singolo servizio. Se la password è la stessa usata altrove, l’effetto domino è immediato. Lo smartphone, che centralizza accessi e notifiche, diventa il punto di arrivo di problemi nati altrove.

Collegamenti social e accessi automatici

Molti servizi permettono l’accesso tramite account principali. Questo crea un legame diretto: se l’account collegato viene compromesso, anche i servizi secondari diventano vulnerabili. Spesso questi collegamenti non vengono mai rivisti, nemmeno quando l’app non viene aperta da anni.

Il paradosso è che più un servizio è stato usato poco, meno viene monitorato. Proprio per questo diventa un bersaglio più facile.

Come ridurre il rischio senza stress

Fare una revisione periodica degli account collegati è una pratica semplice ma efficace. Controllare le impostazioni di sicurezza degli account principali e rimuovere i servizi non più utilizzati riduce drasticamente la superficie di attacco. Anche cambiare le password vecchie e uniche migliora la protezione complessiva.

Gli account dimenticati non fanno rumore. Proprio per questo rappresentano uno dei rischi più sottovalutati nella gestione quotidiana dello smartphone.