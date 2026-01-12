1Mobile continua a stupire con delle promozioni davvero da non perdere

1Mobile è annoverato tra gli operatori telefonici virtuali ed è conosciuto in Italia per le sue offerte telefoniche convenienti e adatte a qualsiasi utilizzo. Le offerte telefoniche dell’operatore sono pensate soprattutto per i clienti che sono alla ricerca di prezzi competitivi e anche di servizi di qualità.

Tra i punti di forza figurano sicuramente la rete di Vodafone su cui 1Mobile si appoggia per elargire la propria connessione e i propri servizi. Un altro punto da non sottovalutare sono le offerte telefoniche che non hanno nessun tipo di vincolo e sono anche tutte tariffe trasparenti, che non potranno portare agli utenti nessuna sorpresa.

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1Mobile e le tariffe del momento

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Ad esempio, nel catalogo dell’operatore i clienti potranno ancora trovare la tariffa Flash 5G 260 XMas Edition, con cui potranno avere a disposizione ben 260 giga di dati con tecnologia 5G full Speed, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e anche 60 SMS.

La parte interessante arriva con il prezzo, perché è un auto tariffa che ha il costo di 4,99 € per il primo mese, il primo rinnovo è gratuito e a partire dal terzo mese il costo è di 8,99 € al mese.

Ma a disposizione degli utenti, c’è anche Speed 5G 200 XMas Edition. A differenza della precedente, questa tariffa offre 200 giga di dati con tecnologia 5G full Speed, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e anche 50 SMS. Anche in questo caso il punto a favore si trova nel prezzo, che è di 5 € per il primo mese, il primo rinnovo è anche in questo caso gratuito e a partire dal terzo mese il costo sarà di 7,99 € al mese.