1Mobile, approfitta subito della promozione Flash 5G 260 XMas Edition

1Mobile continua a conquistare la fiducia di molti utenti, grazie alla sua politica di azione. I servizi offerti dall’operatore virtuale, si basano sulla rete di Vodafone, quindi la qualità dei servizi e garantita al 100%. Ma con 1Mobile non conta soltanto la qualità dei servizi, ma anche il costo degli stessi. L’operatore è in grado infatti di fornire delle tariffe di qualità senza però intaccare in maniera significativa il portafoglio degli utenti.

Di conseguenza le tariffe risultano incredibilmente accessibili a tutti, e in più in alcuni periodi particolari 1Mobile fornisce anche agli utenti delle tariffe con sconti speciali ed esclusivi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

1Mobile e le tariffe speciali per il Natale

Uno dei periodi particolari di cui si è parlato in precedenza è sicuramente il Natale. Durante il periodo delle feste natalizie, infatti, 1Mobile è solito mettere a disposizione degli utenti delle tariffe speciali, che connubino qualità e sconti esclusivi.

Ad esempio, si sta parlando della tariffa speciale Speed 5G 200 XMas Edition, con cui l’operatore ha davvero conquistato i propri clienti. Il piano tariffario disponibile per tutti, è tanto amato perché permette di avere minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e ben 200 giga in 5G a velocità full Speed. L’offerta per il Natale è disponibile a cinque euro per quanto riguarda il primo mese. A partire dal terzo mese in poi il costo aumenta 7,99 €. Ma la parte eccezionale È che il primo rinnovo è gratis.

1Mobile ha creato anche Flash 5G 260 XMas Edition, con minuti illimitati verso tutti, 60 SMS verso tutti e 260 giga in 5G con velocità full Speed. In questo caso il costo è di soli 4,99 € per il primo mese è di 8,99 € a partire dal terzo mese. Anche per questa tariffa il primo rinnovo sarà del tutto gratis. Queste tariffe saranno disponibili ancora per poco, visto che si tratta di offerte a edizione limitata.