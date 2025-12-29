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1Mobile, approfitta subito della promozione Flash 5G 260 XMas Edition

Nonostante il Natale sia appena passato, 1Mobile permette ancora agli utenti di attivare una delle sue promo esclusive

scritto da Federica Iazzi 0 commenti 1 Minuti lettura
La promozione di 1Mobile per il Natale

1Mobile continua a conquistare la fiducia di molti utenti, grazie alla sua politica di azione. I servizi offerti dall’operatore virtuale, si basano sulla rete di Vodafone, quindi la qualità dei servizi e garantita al 100%. Ma con 1Mobile non conta soltanto la qualità dei servizi, ma anche il costo degli stessi. L’operatore è in grado infatti di fornire delle tariffe di qualità senza però intaccare in maniera significativa il portafoglio degli utenti.

Di conseguenza le tariffe risultano incredibilmente accessibili a tutti, e in più in alcuni periodi particolari 1Mobile fornisce anche agli utenti delle tariffe con sconti speciali ed esclusivi.

1Mobile e le tariffe speciali per il Natale

Uno dei periodi particolari di cui si è parlato in precedenza è sicuramente il Natale. Durante il periodo delle feste natalizie, infatti, 1Mobile è solito mettere a disposizione degli utenti delle tariffe speciali, che connubino qualità e sconti esclusivi.

Ad esempio, si sta parlando della tariffa speciale Speed 5G 200 XMas Edition, con cui l’operatore ha davvero conquistato i propri clienti. Il piano tariffario disponibile per tutti, è tanto amato perché permette di avere minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e ben 200 giga in 5G a velocità full Speed. L’offerta per il Natale è disponibile a cinque euro per quanto riguarda il primo mese. A partire dal terzo mese in poi il costo aumenta 7,99 €. Ma la parte eccezionale È che il primo rinnovo è gratis.

1Mobile ha creato anche Flash 5G 260 XMas Edition, con minuti illimitati verso tutti, 60 SMS verso tutti e 260 giga in 5G con velocità full Speed. In questo caso il costo è di soli 4,99 € per il primo mese è di 8,99 € a partire dal terzo mese. Anche per questa tariffa il primo rinnovo sarà del tutto gratis. Queste tariffe saranno disponibili ancora per poco, visto che si tratta di offerte a edizione limitata.