Disco Simulator, gestisci il tuo club

Disco Simulator è il nuovo titolo simulativo dedicato agli amanti delle feste. Rilasciato inizialmente su PC, lo scorso 15 gennaio è arrivato per Xbox Series X|S mentre gli utenti PlayStation 5 dovranno attendere il 29 gennaio per giocarci.

Il gameplay è incentrato sulla gestione di un club e i giocatori avranno la massima libertà creativa, passando dalla progettazione del locale sino alla creazione della colonna sonora. Si potrà scegliere il genere di musica da far ascoltare ai clienti, spaziando tra musica dance, techno e chill.

Gli studi polacchi Games Incubator e Frozen Cave Studio hanno curato la realizzazione del titolo. Dal 2024, anno della prima apparizione su PC, Disco Simulator ha totalizzato il 72% di recensioni positive da parte degli utenti su Steam.

Scopri Disco Simulator, il gioco che ti permette di gestire il tuo club e creare la colonna sonora perfetta per le feste

Il gameplay di Disco Simulator è semplice ma efficace. I giocatori potranno gestire la propria discoteca sia in modalità campagna ma si potrà affrontare la sfida anche in modalità sandbox. In entrambi i casi, l’obiettivo sarà quello di espandere il locale.

La gestione del locale sarà completa, potendo scegliere tra diversi manager in base alle loro abilità specifiche. Ogni manager potrà influenzare il funzionamento del tuo club, dando vita ad ulteriori sfide. Anche il locale stesso cambierà a seconda della location in cui sarà posizionato, così come gli arredi, le decorazioni e la strumentazione.

Bisognerà gestire le attività tipiche di ogni discoteca che spaziano dalla musica come attrazione principale ma riguardano anche la gestione degli ingressi e del bar. Per questo motivo diventerà essenziale assumere le giuste persone che potranno migliorare la qualità generale del locale.

Tra le principali feature di Disco Simulator che rendono il titolo appetibile ad una vasta gamma di giocatori c’è sicuramente il gameplay gestionale che permette di esplorare il mondo delle feste. Inoltre, la libertà creativa nella progettazione e gestione del club gioca un ruolo cruciale nell’esperienza complessiva, rendendo ogni sfida sempre diversa e divertente.