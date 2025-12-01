Apple ritarda il maxi-campus: proroga e piani rivisti

Vi siete mai chiesti cosa succede quando un colosso come Apple si imbarca in un progetto da un miliardo di dollari? Beh, si scopre che anche per loro, le tempistiche possono diventare un bel grattacapo. La notizia che è rimbalzata in questi giorni è proprio questa: Apple ha dovuto chiedere e ottenere una proroga di quattro anni, per rispettare gli impegni mastodontici presi con lo Stato della Carolina del Nord per il suo ambizioso campus nel Research Triangle Park.

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Apple rivede il piano del nuovo hub AI: tra incentivi pubblici e lavori fermi

La posta in gioco è altissima, e non stiamo parlando solo di un ritardo nei lavori. Il cuore della faccenda sono 845 milioni di dollari in incentivi fiscali che la Carolina del Nord aveva promesso ad Apple. Capite bene che non è una cifra che si butta via con leggerezza. Se l’azienda di Cupertino non avesse rispettato le scadenze originarie per le assunzioni e gli investimenti, quei fondi sarebbero svaniti nel nulla. Un rischio enorme per entrambe le parti, che dimostra quanto sia delicato l’equilibrio tra il supporto pubblico e i piani di espansione dei giganti della tecnologia.

All’inizio, l’idea era quella di un investimento faraonico da un miliardo di dollari spalmato su dieci anni. Una parte, circa 552 milioni, sarebbe servita a tirare su il campus vero e proprio, mentre il resto, 448 milioni, era destinato ad ampliare la presenza di Apple, in particolare con data center e infrastrutture avanzate nella contea di Catawba. Le planimetrie, depositate nel 2023, descrivevano tre edifici per uffici, grandi strutture di supporto e un parcheggio imponente, il tutto per creare una gigantesca fucina tecnologica di oltre ottantaquattromila metri quadrati. Qui avrebbero dovuto prendere forma i team dedicati alle aree più all’avanguardia, come l’intelligenza artificiale, il machine learning e l’ingegneria del software. Insomma, il futuro dell’azienda.

Eppure, nonostante l’enorme potenziale e i circa 600 dipendenti già assunti a Raleigh a partire dal 2021, la costruzione fisica del campus è ancora ferma. Realizzare un progetto di questa portata, specialmente con le complessità logistiche e burocratiche di un nuovo insediamento, richiede una flessibilità che spesso la pianificazione iniziale sottovaluta. Così, lo scorso giugno, la richiesta formale di posticipare i termini è arrivata al Comitato per gli investimenti economici, che fortunatamente per Apple ha dato il via libera all’estensione di quattro anni.

La scommessa Apple sul Research Triangle si complica

Questo spostamento della lancetta non è un semplice aggiustamento di calendario, ma un’operazione che riscrive i numeri e le aspettative. Con la proroga, il conto delle nuove assunzioni legate al campus potrà essere completato entro la fine del 2027, con un primo scaglione di 126 posizioni da coprire. Da lì in poi, la crescita del personale è prevista per raggiungere i 1.719 dipendenti entro il quinto anno e, infine, il traguardo ambizioso di 2.700 entro il decimo.

Tutto sommato, questa proroga non è solo un respiro di sollievo per Apple, ma anche una mossa prudente per lo Stato, che si assicura così che l’investimento promesso non venga meno a causa di scadenze irrealistiche. È l’ennesimo esempio di quanto i grandi piani industriali, specialmente quelli che sposano la tecnologia con gli incentivi pubblici, siano in realtà un complesso gioco di equilibrio dove la capacità di adattamento vince sulla rigidità dei programmi. È un promemoria che anche i giganti hanno bisogno di tempo per costruire il loro domani.