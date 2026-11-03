Hyundai IONIQ 3 finalista al Car of the Year 2027: ecco perché

Sette modelli sono ancora in corsa per conquistare il Car of the Year 2027 e tra questi c’è anche Hyundai IONIQ 3. La nuova compatta elettrica della casa coreana ha superato la prima selezione della giuria internazionale, entrando nella rosa delle finaliste che si contenderanno uno dei riconoscimenti più importanti del settore automobilistico europeo.

Il risultato arriva nel periodo del debutto commerciale della vettura, che ha già registrato un interesse superiore alle aspettative iniziali secondo quanto comunicato da Hyundai. La proclamazione della vincitrice è fissata per l’8 gennaio 2027, durante il Brussels Motor Show. IONIQ 3 è stata progettata e sviluppata in Europa per il pubblico del continente e viene prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit. Si tratta di una hatchback a batteria che abbina dimensioni compatte, abitabilità per cinque persone e un’autonomia dichiarata fino a 497 km nel ciclo WLTP.

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Design aerodinamico e autonomia fino a 497 km

Uno degli elementi caratterizzanti della Hyundai IONIQ 3 è la silhouette Aero Hatch, realizzata secondo il linguaggio stilistico Art of Steel. La carrozzeria raggiunge un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,263, un dato che contribuisce all’efficienza energetica del modello.

L’autonomia massima dichiarata è di 497 km nel ciclo WLTP, nella configurazione con batteria da 61 kWh e cerchi da 16 pollici. La vettura offre inoltre un abitacolo progettato per ospitare cinque adulti e una capacità di carico di 441 litri, valori che Hyundai associa a una praticità paragonabile a quella di modelli di categoria superiore.

Tecnologia e infotainment con PLEOS Connect

Credits: TecnoAndroid

L’esperienza a bordo è affidata anche a una dotazione tecnologica che comprende un display centrale fino a 14,6 pollici, indicato da Hyundai come il più grande del segmento. Il sistema utilizza PLEOS Connect, la nuova piattaforma di infotainment del marchio basata su Android Automotive OS. La combinazione tra abitabilità, connettività e dimensioni esterne compatte rappresenta una parte importante del progetto. Hyundai ha sviluppato il modello tenendo conto delle esigenze dei clienti europei, con un’impostazione che unisce efficienza aerodinamica e funzionalità quotidiana.

Car of the Year 2027: la vincitrice sarà annunciata a gennaio

La selezione di IONIQ 3 è arrivata attraverso il voto di una giuria indipendente composta da 65 giornalisti automotive provenienti da diversi Paesi europei. Il premio Car of the Year, istituito nel 1964, valuta le vetture candidate considerando aspetti come design, innovazione, prestazioni, rapporto qualità-prezzo e posizionamento sul mercato. Dall’elenco iniziale vengono individuate sette finaliste, che accedono alla fase conclusiva della competizione. Per Hyundai, la candidatura rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto nello sviluppo della nuova elettrica.

Il prezzo di partenza indicato per IONIQ 3 sui mercati europei è di 29.900 euro. La versione con batteria da 61 kWh e cerchi da 16 pollici raggiunge i 497 km di autonomia WLTP, mentre la vincitrice del premio sarà annunciata l’8 gennaio 2027 al Brussels Motor Show.

Fonte: TecnoAndroid