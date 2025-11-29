Home » News » YouTube testa un chatbot AI per il feed della home
News

YouTube testa un chatbot AI per il feed della home

YouTube sta testando You Custom Feed con l'aiuto di un chatbot AI che può personalizzare le tue raccomandazioni video.

scritto da Rosalba Varegliano 0 commenti 1 Minuti lettura
YouTube

YouTube sta sperimentando una novità importante per chi si domanda spesso “perché vedo sempre gli stessi video”. Si chiama Your Custom Feed ed è un esperimento in cui un chatbot AI aiuta l’utente a modellare il proprio feed in modo più diretto e controllato.

Come funziona il chatbot di YouTube

Per gli utenti selezionati, accanto al classico pulsante “Home” compare un nuovo “Your Custom Feed”. Cliccandoci sopra, si apre una barra di input: basta scrivere in linguaggio naturale quello che si vuole vedere (per esempio “video di cucina e ricette”, o “documentari di scienza e natura”) e il sistema aggiorna immediatamente le raccomandazioni della home, tentando di allinearle con le preferenze espresse.

In pratica, si trasforma la home di YouTube da flusso basato solo su algoritmi e cronologia a feed con guida “umana-AI”: l’utente partecipa attivamente alla selezione dei contenuti desiderati.

Perché YouTube ha preso questa decisione

Negli anni tanti utenti si sono lamentati di vedere video ripetitivi o poco coerenti con i propri gusti reali: basta guardare per curiosità un paio di video su un tema — ad esempio cinema, cartoni animati, o sport — per vedere la home inondarsi di contenuti simili, anche quando l’interesse è temporaneo.

Con “Your Custom Feed”, YouTube tenta di rendere il sistema di raccomandazioni più flessibile e “su misura”, riducendo la dipendenza da interpretazioni errate dell’algoritmo e dando più potere all’utente.

Possibili vantaggi

  • Contenuti più rilevanti e coerenti con i propri interessi reali.

  • Maggiore controllo: basta digitare un prompt per cambiare direzione al feed.

  • Meno frustrazione da scroll infinito di video irrilevanti.

  • Aiuto concreto per chi ama varietà: basta chiedere e il feed si adatta.

Alcuni dubbi

  • Al momento è un test: non è detto che la funzione venga estesa a tutti.

  • Non sappiamo quanto “profondo” sarà il controllo: potrebbe bastare un prompt o servire continui aggiustamenti.

  • Resta da verificare quanto l’AI saprà interpretare gusti complessi o mutevoli nel tempo.

In sostanza, con questo esperimento YouTube sembra voler fare un passo verso un modello di feed più collaborativo: non più algoritmo che “scopre” da solo i tuoi gusti, ma algoritmo che ascolta quello che tu dici di voler vedere. Per molti utenti, potrebbe finalmente cambiare il modo di usare la home — da roulette casuale a selezione consapevole.