WhatsApp si prepara al 2026: arriva la novità più attesa

Con l’avvicinarsi del 2026, WhatsApp dimostra ancora una volta di voler accompagnare i propri utenti anche nei momenti più importanti dell’anno. Nelle scorse ore, grazie alle analisi di WABetaInfo, è emerso che la versione beta 2.26.1.4 dell’ app per Android include una novità pensata proprio per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Si tratta di un nuovo pacchetto di sticker animati, realizzati con la tecnologia Lottie, che permette di ottenere animazioni fluide e leggere, perfettamente adattabili a schermi e dispositivi diversi.

Questi sticker non si limitano a una singola grafica statica. Offrono invece più varianti animate, così da adattarsi a diversi contesti e toni di conversazione. L’idea è quella di rendere più espressivi gli auguri di Capodanno, sia nelle chat private sia nei gruppi, offrendo un’alternativa creativa ai messaggi di testo tradizionali. Nonostante la presenza di animazioni e immagini curate, il pacchetto occupa uno spazio di archiviazione ridotto. Alcuni beta tester possono già inviare questi sticker, mentre per il rilascio globale sarà necessario attendere il completamento dei test.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

WhatsApp: altre novità in arrivo per il nuovo anno

Gli sticker animati per il 2026 potrebbero non essere l’unica sorpresa preparata da WhatsApp. Secondo le indiscrezioni, Meta starebbe lavorando anche a piccoli cambiamenti grafici e funzionali per rendere il passaggio al nuovo anno ancora più coinvolgente. Tra le ipotesi più accreditate c’è l’introduzione di nuovi layout per la creazione degli aggiornamenti di stato, con elementi visivi dedicati al 2026 che comparirebbero direttamente nell’interfaccia.

Si parla anche di possibili animazioni temporanee che si attivano quando si inviano messaggi di auguri, oltre a ulteriori pacchetti di sticker a tema festivo. Parliamo di aggiunte che non stravolgono l’esperienza d’uso, ma che contribuiscono a rafforzare il lato emotivo e sociale della piattaforma, rendendo le conversazioni più personali e meno standardizzate.

Questa attenzione ai dettagli conferma come WhatsApp continui a investire non solo sulle funzionalità ”, come chiamate, sicurezza e gestione delle chat, ma anche su elementi più leggeri. Novità capaci di aumentare il coinvolgimento quotidiano degli utenti.