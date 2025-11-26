WhatsApp: in arrivo una grande novità per le festività natalizie

Con l’avvicinarsi delle feste, WhatsApp introduce una novità pensata per rendere le conversazioni più vivaci: le animazioni di coriandoli attivate dalle reazioni emoji. La funzione è stata individuata nella beta Android 2.25.35.11 e riprende lo spirito festivo già visto nel 2024, puntando su un effetto leggero e immediato che aggiunge colore ai messaggi scambiati nel periodo natalizio.

Il funzionamento è semplice. Selezionando alcune emoji a tema celebrativo, lo schermo si anima con una cascata di coriandoli. L’effetto nasce con intenzione puramente decorativa, pensato per rendere più espressivi i messaggi e aggiungere un elemento di intrattenimento alle chat, senza introdurre modifiche strutturali all’interfaccia.

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Le emoji coinvolte e l’uso del framework Lottie

La novità più evidente riguarda il Party Popper, ora inserito direttamente tra le reazioni predefinite. Basta un tap per attivare l’animazione. Lo stesso effetto viene richiamato da altre emoji legate ai festeggiamenti, come i bicchieri che brindano, la bottiglia che si stappa o la faccina con cappellino e trombetta.

Le animazioni sono realizzate tramite il framework Lottie, una tecnologia che consente effetti fluidi e ad alta qualità senza pesare sulle prestazioni. Questa soluzione assicura transizioni morbide e una resa visiva coerente su diversi formati di schermo, caratteristica utile soprattutto in un’app utilizzata su milioni di dispositivi diversi.

Come accaduto l’anno scorso, la funzione sarà disponibile solo per un periodo limitato, rendendo l’animazione un’aggiunta stagionale e temporanea.

Tempistiche e rollout globale della funzione

Attualmente i coriandoli sono visibili esclusivamente nella beta per Android, ma ci si aspetta un rollout graduale che permetterà anche agli utenti del canale stabile di accedere alla novità nelle prossime settimane. Le tempistiche precise non sono ancora definite, anche se la vicinanza al Natale suggerisce che l’arrivo non dovrebbe tardare.

L’iniziativa rappresenta un modo leggero e simpatico per animare le chat nel periodo più festoso dell’anno, aggiungendo una piccola nota di colore alle conversazioni.