WhatsApp chiamate: ecco la segreteria 2.0 e nuovi strumenti

WhatsApp sta ridefinendo l’esperienza delle chiamate su iPhone con la versione 25.35.74, introducendo un’ampia revisione della scheda Chiamate. La semplice lista cronologica lascia spazio a un hub più completo, pensato per centralizzare ogni forma di comunicazione vocale e video. Il nuovo design punta su una struttura più ordinata, con un pulsante principale che diventa nodo di accesso per avviare chiamate singole o di gruppo, fino a 31 partecipanti. Entrano in gioco anche suggerimenti intelligenti basati sulle interazioni recenti, studiati per ridurre i passaggi necessari e rendere più immediato il contatto con le persone con cui si interagisce più spesso.

Pianificazione e dialer, due strumenti che ampliano le possibilità

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

All’interno dell’hub trovano spazio due funzioni aggiuntive che estendono la gestione delle chiamate. La pianificazione consente di organizzare un appuntamento vocale o video e trasformarlo in un evento condivisibile direttamente nelle chat, soluzione utile nelle comunicazioni di lavoro o nelle situazioni che richiedono ordine e puntualità. Il nuovo tastierino numerico permette invece di inserire un numero non registrato in rubrica e verificarne l’esistenza su WhatsApp. Se collegato a un account, il sistema abilita la chiamata immediata, mentre per le attività verificate compare la classica spunta dedicata ai business.

Preferiti più visibili e più utili

La sezione Preferiti assume un ruolo centrale, posizionata in alto per garantire accesso rapido ai contatti principali. Funziona come un’area di composizione immediata che ricorda da vicino l’approccio dell’app Telefono di iOS, offrendo una gestione più intuitiva rispetto alla classica cronologia.

La nuova “segreteria telefonica” integrata

Il rinnovamento include anche una funzione che agisce come una segreteria moderna. Quando una chiamata, vocale o video, non riceve risposta, l’interfaccia mostra opzioni per registrare un messaggio vocale o una breve nota video, senza uscire dalla schermata di chiamata. Il contenuto viene inviato insieme alla notifica della chiamata persa, rendendo più immediata la comunicazione tra chi chiama e chi riceve l’avviso. Il sistema evita passaggi aggiuntivi e rende più semplice lasciare un messaggio chiaro e contestuale, mantenendo la continuità della conversazione.