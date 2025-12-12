WhatsApp Beta per Android: salvataggio e bozze per gli aggiornamenti di stato

La versione WhatsApp Beta 2.25.37.1 porta con sé un’anticipazione interessante per chi utilizza spesso gli aggiornamenti di stato. Il team di sviluppo continua a lavorare per rendere più fluida ogni fase della creazione dei contenuti e l’ultima novità punta proprio a migliorare una delle funzioni più utilizzate dell’app.

Le novità della versione 2.25.37.1

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La nuova build, distribuita tramite Google Play Beta Program, introduce due aggiunte ispirate chiaramente all’esperienza maturata da Meta con le Storie di Instagram. Alcuni beta tester stanno già visualizzando un’interfaccia aggiornata che permette di:

Funzioni introdotte

salvare il contenuto creato direttamente in galleria;

salvare una bozza dell’aggiornamento di stato prima di uscire dall’editor.

Il primo elemento aggiunge un bottone Salva, posizionato accanto ai comandi tradizionali. Questo tasto permette di archiviare l’immagine o il video in fase di creazione nella memoria del dispositivo, così da poterlo condividere successivamente senza perdere modifiche, filtri o testo applicati.

Il secondo intervento riguarda la gestione dell’uscita dall’editor. Premendo Indietro, compare un prompt che propone tre possibilità: salvare una bozza, eliminare il contenuto o continuare la modifica. La bozza mantiene formattazione, posizione degli elementi e ogni modifica fatta fino a quel momento, riducendo il rischio di perdita accidentale del lavoro iniziato.

Un ulteriore passo nella direzione delle funzioni avanzate

Il supporto alle bozze non è una novità assoluta nell’app: WhatsApp aveva introdotto questa possibilità per i messaggi a settembre 2024 e ora estende l’idea agli aggiornamenti di stato. La scelta riflette la volontà di rendere sempre più versatile l’esperienza d’uso, soprattutto nelle aree che richiedono rapidità e continuità creativa.

Come spesso accade per le funzioni in fase di test, la distribuzione è graduale e al momento interessa un gruppo limitato di utenti. L’arrivo per tutti dipenderà dai risultati del rollout iniziale, ma le nuove opzioni suggeriscono che lo sviluppo della sezione Stato continuerà a essere uno dei focus dell’app nei prossimi mesi.