Waze funziona anche dallo smartphone quando Android Auto è attivo

Una piccola ma attesissima novità sta arrivando agli utenti Android: Waze può finalmente essere usato anche sullo smartphone mentre Android Auto è attivo sull’auto. Finora, l’app si bloccava automaticamente sul telefono quando veniva proiettata sul display della vettura, impedendo qualsiasi interazione diretta dal dispositivo.

Una limitazione che non ci sarà più

La restrizione era pensata per motivi di sicurezza, ma risultava spesso scomoda: bastava voler cambiare un’impostazione, consultare un percorso alternativo o modificare un punto di interesse per ritrovarsi costretti a farlo solo dal display dell’auto, spesso meno reattivo o meno comodo da usare.

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Con la nuova modalità, Waze resta perfettamente operativa anche sullo smartphone. Si può interagire con menu, destinazioni e preferiti senza interrompere la navigazione principale sullo schermo dell’auto.

Perché questa novità è importante

Maggiore flessibilità : chi viaggia con un passeggero può delegare le modifiche del percorso direttamente allo smartphone.

Praticità : alcune funzioni, come l’inserimento rapido di un indirizzo o la consultazione di segnalazioni, risultano più immediate da telefono.

Esperienza più coerente: app come Google Maps già permettevano questo tipo di utilizzo, e Waze si allinea finalmente alla stessa filosofia.

Quando sarà disponibile

La funzione è in rollout graduale con l’ultima versione dell’app. Non serve alcuna impostazione particolare: una volta ricevuto l’aggiornamento, Waze semplicemente non bloccherà più lo schermo del telefono quando Android Auto è attivo.

Spazio anche a nuove possibilità d’uso

Questa apertura apre scenari interessanti anche per chi utilizza Waze in modo avanzato. Ad esempio, chi gestisce preferiti, percorsi complessi o liste di tappe potrà preparare tutto dallo smartphone anche mentre la navigazione è già in corso sul display dell’auto. Lo stesso vale per la consultazione delle segnalazioni in tempo reale: grazie alla possibilità di scorrere la mappa sul telefono senza interferire con la guida, è più semplice capire cosa sta succedendo più avanti sul percorso o nelle zone adiacenti. Un vantaggio che non si traduce necessariamente in distrazione, soprattutto se sfruttato dal passeggero o se ci si ferma in un’area sicura.

Questa nuova gestione potrebbe favorire futuri miglioramenti nell’integrazione tra i due schermi, come la possibilità di impostare preferenze diverse tra telefono e infotainment, oppure di affidare allo smartphone funzioni più “gestionali” lasciando al display dell’auto la sola navigazione. Una soluzione che rende Waze più flessibile e moderna, avvicinandola a un ecosistema di bordo in cui ogni dispositivo svolge un ruolo distinto ma complementare.