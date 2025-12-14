Spotify testa le Prompted Playlist: saranno create a parole con l’AI

Spotify sta portando avanti un test che potrebbe modificare in profondità il rapporto con le playlist personalizzate. La nuova funzione Prompted Playlist, disponibile per ora soltanto per gli abbonati Premium in Nuova Zelanda, introduce un approccio basato sull’intelligenza artificiale che permette di descrivere a parole il tipo di musica desiderata. Si tratta di un’evoluzione che sfrutta le capacità di analisi del servizio e integra l’AI direttamente nel cuore dell’esperienza, senza passare per strumenti esterni.

La novità non consiste solo nell’uso dell’AI per generare suggerimenti musicali. Il valore aggiunto arriva dall’accesso completo allo storico dei brani riprodotti, che Spotify conserva fin dall’inizio dell’attività dell’utente. Questo permette di creare playlist più aderenti all’identità musicale personale, tenendo conto non soltanto dei gusti recenti ma anche dell’evoluzione maturata negli anni.

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Prompt naturali e playlist che si adattano in tempo reale

Il funzionamento richiama una conversazione informale. Basta scrivere un comando in linguaggio naturale e la piattaforma interpreta il contenuto per costruire una raccolta coerente con ritmo, tono e preferenze emerse nel tempo. La richiesta può essere estremamente precisa, come chiedere “musica dei miei artisti preferiti degli ultimi dieci anni”, oppure più articolata, per esempio una sequenza energica per una corsa, seguita da brani più morbidi per la fase di recupero.

A differenza delle playlist generate automaticamente dalle precedenti funzioni di raccomandazione, Prompted Playlist è pensata per rispondere ai cambiamenti in tempo reale. Se la selezione non risulta adatta, è possibile intervenire direttamente sul prompt: aggiungere dettagli, rimuovere elementi o ridefinire il mood. L’editing del comando diventa così uno strumento di controllo molto più fine rispetto alle opzioni tradizionali.

Spotify ha introdotto anche una sezione Ideas, dove vengono mostrati esempi di prompt utili per chi desidera sperimentare senza un’idea iniziale chiara. Una soluzione che facilita la scoperta e stimola la creatività.

Trasparenza nelle scelte e aggiornamenti programmabili

Ogni brano inserito nella playlist viene accompagnato da una breve motivazione che spiega perché è stato selezionato. Un livello di trasparenza utile per capire quali aspetti della cronologia musicale siano stati presi in considerazione e come le preferenze personali influenzino il risultato finale.

Inoltre, è possibile impostare la playlist affinché si aggiorni automaticamente, scegliendo un refresh quotidiano o settimanale. Un’opzione che permette di mantenere la selezione sempre in linea con il mood e le abitudini musicali.