Spotify: ecco come trasferire playlist da altri servizi

Nello streaming musicale, uno degli ostacoli per gli utenti che cambiano piattaforma è sempre stato il trasferimento delle playlist. A tal proposito, Spotify ha deciso di intervenire introducendo una nuova integrazione con TuneMyMusic. Si tratta di uno strumento che consente di spostare facilmente brani e playlist da altre piattaforme. Il tutto direttamente nella libreria di Spotify. Tale opzione, al momento, è in fase di rilascio. Sarà disponibile nella sezione “La tua libreria” dell’app. Qui basterà scorrere e selezionare la voce “Importa la tua musica”. In tal modo sarà possibile avviare il trasferimento. I brani importati vengono copiati senza cancellare nulla, permettendo così di preservare tutte le raccolte esistenti.

Spotify: ecco come trasferire le playlist da altre piattaforme

La partnership amplia notevolmente le possibilità di migrazione. TuneMyMusic supporta già piattaforme come Amazon Music, Apple Music, Deezer, Pandora, SoundCloud, Tidal e YouTube Music. Tali servizi di streaming hanno già affrontato la questione in modi simili. YouTube Music consente di importare playlist da diversi servizi, incluso Spotify. Mentre Apple Music permette da tempo agli utenti di iPhone, iPad e Android di trasferire le proprie librerie da altre piattaforme tramite strumenti integrati.

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In tale contesto, l’integrazione diretta nell’app di Spotify rappresenta un passo avanti rispetto all’utilizzo del sito web di TuneMyMusic. Il quale, nella versione gratuita, limita il trasferimento a 500 brani. Sul piano strategico, l’accordo propone vantaggi per entrambe le parti. Spotify semplifica l’accesso agli utenti, mentre TuneMyMusic beneficia della visibilità garantita dalla collaborazione con uno dei leader dello streaming musicale.

In generale, elimina la necessità di ricreare manualmente intere librerie musicali. Un fattore che poteva limitare la libertà degli utenti. In prospettiva, la mossa di Spotify segnala un’evoluzione verso una maggiore interoperabilità tra servizi di streaming. L’esperienza musicale digitale diventa così più fluida, dando agli utenti la libertà di scegliere la piattaforma senza compromettere il valore delle proprie raccolte.