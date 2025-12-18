Spotify: arrivano le playlist create dai prompt

Nel panorama dello streaming musicale, la personalizzazione rappresenta uno degli elementi centrali dell’esperienza utente. In tale contesto, Spotify sta sperimentando una nuova modalità di interazione. La funzione, attualmente in fase di test in Nuova Zelanda, introduce un metodo inedito per la creazione delle playlist, basato sull’utilizzo dei prompt. L’iniziativa è riservata agli abbonati Premium e si fonda sull’analisi dell’intera cronologia di ascolto dell’utente. Il sistema tiene conto sia delle preferenze più recenti sia dei gusti registrati nel tempo, costruendo selezioni musicali che riflettono un profilo d’ascolto consolidato. La nuova funzione consente di formulare richieste in modo colloquiale, superando l’impostazione rigida dei filtri predefiniti. Le playlist generate nascono dall’interpretazione di comandi testuali che possono includere indicazioni su periodo, genere musicale, durata o contesto d’uso.

Nuovo sistema prompt per creare playlist su Spotify

Il sistema è progettato per comprendere anche richieste articolate, trasformandole in selezioni coerenti con le aspettative espresse. L’interfaccia permette inoltre di intervenire sui prompt, consentendo agli utenti di affinare progressivamente i risultati ottenuti. Uno degli elementi più rilevanti riguarda la trasparenza del processo di raccomandazione. Ogni brano inserito nelle playlist è accompagnato da una breve spiegazione. Quest’ultima chiarisce il motivo della sua selezione. Ciò offre agli ascoltatori una maggiore consapevolezza del funzionamento.

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Le playlist possono essere aggiornate con cadenza giornaliera o settimanale, senza richiedere interventi manuali. In tal modo, la selezione musicale resta dinamica e adattabile alle abitudini d’ascolto. Il tutto mantenendo una continuità con le preferenze espresse nel tempo. Per gli utenti che non desiderano formulare richieste personalizzate, è disponibile un’area denominata Ideas, che propone suggerimenti pronti all’uso, comunque modificabili.

Al momento, la funzione è accessibile solo in lingua inglese e limitata al mercato neozelandese. A tal proposito, non sono state rilasciate informazioni da parte di Spotify riguardo i tempi o le modalità di un’eventuale estensione ad altri Paesi. Non resta che attendere e capire se tale modalità diventerà parte integrante dell’esperienza globale o resterà confinata a una fase di test.