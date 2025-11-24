Samsung Internet Browser si rinnova con one ui 8.5

Con One UI 8.5, Samsung sembra intenzionata a rinnovare l’aspetto di Internet Browser. Le prime immagini trapelate mostrano una nuova icona, una schermata di avvio e un’interfaccia che cerca di essere più pulita e armoniosa. Una delle modifiche più evidenti riguarda la barra degli indirizzi posizionata in basso. Quest’ ultima ora appare leggermente sfocata e si fonde con lo sfondo quando si scorre la pagina, lasciando così più spazio ai contenuti. È un cambiamento pensato soprattutto per migliorare la leggibilità e rendere la navigazione più immersiva, evitando elementi che distraggono.

La gestione delle varie schermate cambia completamente. Il layout a griglia, usato per visualizzare le schede aperte, prende ispirazione dall’app Galleria, con riquadri più ordinati e pulsanti fluttuanti che permettono di accedere rapidamente alle funzioni principali. Tale scelta punta a rendere il browser più familiare agli utenti Samsung e a ridurre il numero di passaggi necessari per svolgere le operazioni più comuni. In più, dalle immagini emerge un miglioramento della barra fluttuante, che ora può essere spostata e personalizzata per adattarsi alle abitudini di ciascuno.

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Samsung: AI integrata, schede più accessibili e nuove funzioni per video e sicurezza

La parte più innovativa del nuovo Samsung Internet Browser riguarda l’intelligenza artificiale. Tra le opzioni nascoste nelle impostazioni di debug è comparsa una voce dedicata alla Ricerca AI. Questa funzione dovrebbe aiutare l’utente a effettuare ricerche più precise, contestuali e veloci, trasformando il browser in uno strumento molto più intelligente rispetto al passato.

Non mancano miglioramenti pratici nella gestione delle schede. Con la versione 29.1.2.23 si passa a un’interfaccia più compatta, che permette di inserire o elencare le schede come elementi semitrasparenti. La modalità segreta e le schede sincronizzate diventano raggiungibili più rapidamente, facilitando l’uso quotidiano anche per chi passa spesso da un dispositivo all’altro. Un altro cambiamento interessante riguarda la gestione dei pop-up. Infatti il redesign dovrebbe limitare quelli più invasivi, che restano fissi sulla pagina e disturbano la lettura.

Infine, Samsung sembra voler migliorare anche l’esperienza con i contenuti multimediali. Secondo i leak, il browser permetterà di mettere “mi piace” ai video direttamente dall’app, senza dover aprire altre piattaforme. Una piccola aggiunta, ma utile per chi passa molto tempo tra clip, vlog e streaming.