Home » News » Samsung Internet Browser si rinnova con one ui 8.5
News

Samsung Internet Browser si rinnova con one ui 8.5

Con One UI 8.5 Samsung prepara un grande aggiornamento per il suo browser

scritto da Ilenia Violante 0 commenti 1 Minuti lettura
Samsung

Con One UI 8.5, Samsung sembra intenzionata a rinnovare l’aspetto di Internet Browser. Le prime immagini trapelate mostrano una nuova icona, una schermata di avvio e un’interfaccia che cerca di essere più pulita e armoniosa. Una delle modifiche più evidenti riguarda la barra degli indirizzi posizionata in basso. Quest’ ultima ora appare leggermente sfocata e si fonde con lo sfondo quando si scorre la pagina, lasciando così più spazio ai contenuti. È un cambiamento pensato soprattutto per migliorare la leggibilità e rendere la navigazione più immersiva, evitando elementi che distraggono.

La gestione delle varie schermate cambia completamente. Il layout a griglia, usato per visualizzare le schede aperte, prende ispirazione dall’app Galleria, con riquadri più ordinati e pulsanti fluttuanti che permettono di accedere rapidamente alle funzioni principali. Tale scelta punta a rendere il browser più familiare agli utenti Samsung e a ridurre il numero di passaggi necessari per svolgere le operazioni più comuni. In più, dalle immagini emerge un miglioramento della barra fluttuante, che ora può essere spostata e personalizzata per adattarsi alle abitudini di ciascuno.

Samsung: AI integrata, schede più accessibili e nuove funzioni per video e sicurezza

La parte più innovativa del nuovo Samsung Internet Browser riguarda l’intelligenza artificiale. Tra le opzioni nascoste nelle impostazioni di debug è comparsa una voce dedicata alla Ricerca AI. Questa funzione dovrebbe aiutare l’utente a effettuare ricerche più precise, contestuali e veloci, trasformando il browser in uno strumento molto più intelligente rispetto al passato.

Non mancano miglioramenti pratici nella gestione delle schede. Con la versione 29.1.2.23 si passa a un’interfaccia più compatta, che permette di inserire o elencare le schede come elementi semitrasparenti. La modalità segreta e le schede sincronizzate diventano raggiungibili più rapidamente, facilitando l’uso quotidiano anche per chi passa spesso da un dispositivo all’altro. Un altro cambiamento interessante riguarda la gestione dei pop-up. Infatti il redesign dovrebbe limitare quelli più invasivi, che restano fissi sulla pagina e disturbano la lettura.

Infine, Samsung sembra voler migliorare anche l’esperienza con i contenuti multimediali. Secondo i leak, il browser permetterà di mettere “mi piace” ai video direttamente dall’app, senza dover aprire altre piattaforme. Una piccola aggiunta, ma utile per chi passa molto tempo tra clip, vlog e streaming.

Focus Mode