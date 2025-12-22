Panasonic porta Auracast sui suoi TV OLED e MiniLED Fire TV

Panasonic continua ad arricchire l’esperienza dei propri televisori di fascia alta e lo fa puntando su una tecnologia destinata a cambiare il modo in cui ascoltiamo l’audio in casa. Con un nuovo aggiornamento software, infatti, i TV Panasonic OLED e MiniLED dotati di Amazon Fire TV diventano compatibili con Auracast, aprendo la strada a un utilizzo più flessibile, condiviso e moderno del suono.

Auracast è una delle evoluzioni più interessanti del Bluetooth LE Audio perché consente a un singolo dispositivo, come un televisore, di trasmettere l’audio contemporaneamente a più cuffie o speaker compatibili, senza le limitazioni tipiche del Bluetooth tradizionale. In pratica, guardare un film, una partita o una serie TV insieme ad altre persone diventa molto più semplice anche quando ognuno preferisce ascoltare con le proprie cuffie, magari a volume diverso, senza disturbare chi è intorno.

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Auracast sui TV Panasonic: cosa cambia davvero per gli utenti

Il supporto ad Auracast arriva tramite firmware sui modelli OLED Z93A, Z95A, Z90A, Z85A, Z95B e Z90B, oltre ai MiniLED W95A, W90A e W95B distribuiti in Europa. Una volta installato l’aggiornamento, il televisore può diventare una vera e propria sorgente di trasmissione audio, capace di collegare un numero potenzialmente illimitato di dispositivi compatibili, come cuffie true wireless o sistemi di ascolto personale certificati Auracast.

Il vantaggio non è solo nella quantità di dispositivi collegabili, ma anche nella qualità dell’esperienza. Il Bluetooth LE garantisce infatti una latenza molto ridotta e un consumo energetico inferiore, aspetti fondamentali per l’uso prolungato con cuffie wireless. Questo rende Auracast particolarmente adatto non solo all’intrattenimento domestico, ma anche a contesti più inclusivi, come l’ascolto facilitato per persone con difficoltà uditive o la visione notturna senza disturbare il resto della famiglia.

Panasonic ha confermato che il lancio dell’aggiornamento avverrà in modo progressivo nel corso di dicembre 2025, permettendo agli utenti di accedere automaticamente alla nuova funzione senza interventi complessi. Una scelta che rafforza il posizionamento premium dei TV OLED e MiniLED del marchio, già apprezzati per la qualità d’immagine e ora ancora più completi anche sul fronte audio.