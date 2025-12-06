OnePlus 15R, batteria da 7.400mAh: un nuovo livello di autonomia

OnePlus prepara il terreno al lancio del nuovo 15R con una scelta tecnica che segna uno dei passi più audaci del marchio, l’integrazione di una batteria da 7.400 mAh. Parliamo della più grande mai installata su un suo smartphone. È una decisione che cambia radicalmente il modo in cui la serie R si posiziona nel mercato, perché porta l’autonomia su livelli che raramente si vedono in dispositivi di fascia alta.

La batteria è costruita con tecnologia Silicon Nanostack, caratterizzata da un anodo con un contenuto di silicio del 15%, utile ad aumentare la densità energetica e a garantire una vita più lunga del componente. OnePlus assicura infatti che, anche dopo quattro anni di utilizzo, la batteria sarà in grado di mantenere almeno l’80% della sua capacità originale. Accanto a ciò arriva anche la ricarica rapida OnePlus 80W SUPERVOOC, che rende il dispositivo pronto in tempi ridotti.

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OnePlus 15R: Snapdragon 8 Gen 5, Plus Mind e l’AI che organizza i contenuti

A completare il quadro vi è un display AMOLED 1.5K a 165 H, una luminosità variabile da 1.800nits fino a un solo nit nelle condizioni più delicate, certificazione TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 e una fluidità pensata per chi consuma contenuti, gioca o utilizza lo smartphone per lunghe sessioni di lavoro.

L’altra grande novità del 15R riguarda il processore. Sarà infatti il primo smartphone al mondo a debuttare con la piattaforma Snapdragon 8 Gen 5, un chip nato da una collaborazione di due anni tra OnePlus e Qualcomm. Ma non è finita qui. Lo smartphone introduce poi Plus Mind, una nuova tecnologia basata sull’analisi intelligente dei contenuti. Con un semplice tocco del Plus Key, ciò che appare sullo schermo può essere inviato a questo sistema per essere archiviato, interpretato e trasformato in un’azione, un promemoria, un evento in calendario o una nota organizzata. Plus Mind nasce proprio per aiutare gli utenti a mantenere ordine tra le informazioni, messaggi e contenuti.

Tutte queste novità saranno approfondite nel dettaglio durante la presentazione ufficiale del 17 dicembre, quando OnePlus svelerà integralmente il 15R e definirà le strategie con cui questo modello vuole rivoluzionare la fascia alta nel 2026.+