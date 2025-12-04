La psicologia dei compagni virtuali: emozioni o illusione?

Quando si pensa a com’era il mondo nel 2022, fa quasi sorridere: sembrava ancora tutto piuttosto rigido, quasi sperimentale. Poi, nel giro di tre anni, l’idea di parlare con un’intelligenza artificiale è diventata qualcosa di normale, quotidiano, quasi scontato. ChatGPT ha appena compiuto tre anni e la sensazione è che, nel frattempo, la linea che separa la tecnologia dalla vita personale si sia fatta sempre più sottile. Oggi molte persone scelgono di confidarsi con assistenti virtuali senza alcuna esitazione, come se fossero presenze discrete ma sempre disponibili, pronte a modellarsi sul tono, sul ritmo, persino sulle fragilità di chi le usa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Ai e social: come amici sintetici entrano nella vita quotidiana

Piattaforme come Replika, Character.AI, Nomi o Dream GF sono ormai entrate nell’immaginario comune. Non sono più viste come curiosità da nerd, ma come spazi in cui trovare sostegno, compagnia, ascolto. Funzionano ricordando dettagli della vita degli utenti, adattando il linguaggio e dando la sensazione di una continuità affettiva che un tempo sarebbe sembrata fantascienza. E nel frattempo i social tradizionali iniziano a riempirsi di profili generati artificialmente, tanto simili a noi da confondersi nel flusso quotidiano. Mark Zuckerberg, in più di un’occasione, ha detto apertamente che presto gli “amici” digitali saranno una parte naturale del nostro modo di stare online.

L’attrazione verso queste presenze sintetiche nasce da un incastro quasi perfetto: risposte rapide che attivano il sistema di ricompensa, memoria contestuale che dà l’impressione di una relazione duratura e quella totale assenza di giudizio che rende tutto più facile. È proprio questa miscela che, nel tempo, ha portato alcune persone a sviluppare un vero legame emotivo, al punto che un semplice aggiornamento — come quello che cambiò drasticamente il comportamento dei bot di Replika — è stato vissuto come una sorta di lutto digitale.

Gli psicologi stanno guardando al fenomeno con sempre più interesse. Applicando la teoria triangolare dell’amore, molti sostengono che queste interazioni siano capaci di ricostruire intimità, passione e impegno, almeno in modo superficiale. Eppure manca sempre la reciprocità autentica, quell’imprevedibilità tipica degli esseri umani che rende ogni relazione viva. Sul piano filosofico, poi, la domanda resta irrisolta: un’AI prova davvero qualcosa o mette in scena un copione raffinato? Esperti come Gwen Nally ribadiscono che le AI rispondono basandosi sui dati, non su esperienze interiori. Tutto ciò che sembra emozione nasce, in realtà, dal lato umano dello scambio.

C’è anche una questione meno romantica ma altrettanto importante: le aziende dietro questi servizi raccolgono storie personali, abitudini, confidenze intime, e possono cambiare un personaggio o eliminarlo senza che l’utente abbia alcun controllo. Le conversazioni restano archiviate, mentre il “compagno” virtuale può sparire da un giorno all’altro. È un aspetto che meriterebbe più attenzione di quella che gli diamo.

Eppure non tutto è negativo. Alcune ricerche mostrano che sentirsi accolti, ascoltati e non giudicati in uno spazio digitale può rafforzare la sicurezza nelle relazioni reali, soprattutto in chi fa fatica a esprimersi. Persino neuroscienziati come David Eagleman vedono in queste interazioni un potenziale educativo: una sorta di palestra emotiva in cui sperimentare dialoghi più rispettosi e consapevoli prima di affrontare il mondo offline.