Google Foto nuove scorciatoie: in test un’interfaccia in stile Stories

Google Foto sta sperimentando una nuova impostazione per l’area dei collegamenti rapidi, una sezione che negli ultimi anni è rimasta pressoché invariata. Dopo l’arrivo di strumenti basati sull’AI, come l’editor Nano Banana, e dopo l’aggiornamento dell’icona, l’app sta testando un layout che modifica l’aspetto della schermata principale nella scheda Raccolte. L’attuale griglia 2×2 con quattro pulsanti a forma di pillola lascia spazio a un carosello che ricorda la struttura delle Stories, sia per il movimento laterale sia per la presenza delle anteprime in evidenza.

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Il cambiamento è evidente nelle schermate circolate in queste ore. Al posto dei classici pulsanti piatti, le voci relative ad album e cartelle assumono l’aspetto di card con anteprima integrata, mentre elementi come Cestino e Archivio restano ancorati alle icone tradizionali. Ogni card mostra una miniatura del contenuto, accompagnata da un’icona circolare e dal nome della raccolta. La sezione risulta così più chiara e coerente con la direzione visiva adottata da Google nelle sue app più recenti.

Un carosello dinamico che richiederà un po’ di adattamento

Il nuovo modulo è progettato per reagire in modo immediato alle modifiche degli album. Quando viene aggiunta una foto, l’ordine delle card si aggiorna all’istante, una scelta che mette in risalto le raccolte usate più spesso. Questo comportamento dinamico ha però un effetto collaterale: i collegamenti a Preferiti e al Cestino non si trovano più sempre nella stessa posizione. Per chi è abituato a toccare quegli ingressi senza pensarci, potrebbe esserci una fase iniziale di adattamento.

Nonostante ciò, il redesign non riduce la densità dei contenuti. Il carosello mostra tre card intere e una quarta parziale, tutte selezionabili con un tocco. Le anteprime risultano più grandi e leggibili rispetto ai vecchi cerchi ridotti, offrendo una visione più chiara delle raccolte. L’interazione risulta inoltre più comoda, grazie a uno spazio più generoso dedicato al tocco.

Con l’introduzione del carosello anche nella scheda Foto, parte dell’interfaccia di Google Foto acquisisce una struttura ripetuta. Una scelta che punta a una grafica coerente con il resto dell’ecosistema Android, dove il formato a scorrimento orizzontale è già molto diffuso.

Al momento il test risulta limitato a pochi dispositivi, segnale di un A/B test ancora ristretto. Sarà interessante capire se Google deciderà di estendere il nuovo layout a un pubblico più ampio e con quali eventuali modifiche.