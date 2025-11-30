Google Chrome per Android si aggiorna con schede bloccate e più controlli

Google sta aggiornando Chrome per Android con una serie di miglioramenti che puntano a rendere la navigazione più ordinata, sicura e immediata. Le novità principali ruotano attorno alle nuove schede bloccate e a un sistema di controlli più intelligente, capace di adattarsi alle abitudini dell’utente.

La funzione più attesa è senza dubbio quella delle schede bloccate. Con un semplice tocco, sarà possibile “fissare” specifiche schede in modo che restino sempre in cima all’elenco, difficili da chiudere accidentalmente e subito reperibili quando servono. È un’idea pensata soprattutto per chi usa Chrome per lavoro o studio, o per chi tende a lasciarsi sfuggire decine di schede aperte perdendo tempo nella ricerca. Le schede bloccate rimangono visibili anche dopo la chiusura e riapertura del browser, e non possono essere eliminate con lo swipe laterale, garantendo un livello minimo di protezione da errori involontari.

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Accanto a questa novità arrivano anche controlli più intelligenti nella gestione delle schede. Chrome inizierà a riconoscere automaticamente quelle lasciate inattive per troppo tempo e suggerirà di raggrupparle o chiuderle, riducendo il consumo di memoria e migliorando la fluidità generale dell’app. L’utente può comunque ignorare i suggerimenti, ma l’idea è aiutare chi accumula schede senza rendersene conto.

Google Chrome per Android: novità in arrivo per tutti gli utenti

Google sta anche lavorando a una visualizzazione rinnovata della “Tab Grid”, che diventa più leggibile e immediata: anteprime più grandi, etichette più chiare e una gestione semplificata dei gruppi. In più, la barra degli strumenti si adatta al contesto, portando in primo piano le azioni più utili in base al modo in cui si sta navigando.

L’aggiornamento sta arrivando attraverso le ultime versioni di Chrome stabili e beta, e potrebbe richiedere qualche giorno per arrivare definitivamente a tutti gli utenti. Le novità introdotte ovviamente non rivoluzionano l’esperienza, ma la rendono decisamente più ordinata — e per chi vive tra decine di schede aperte, la differenza potrebbe essere notevole.