Dal telefono al polso: Find Hub debutta su Wear OS

Google continua a prendere decisioni per ampliare e migliorare il proprio ecosistema. L’ampio ventaglio di dispositivi sviluppati da Google comprende smartphone, computer, smartwatch e anche dispositivi per la casa intelligente. Oltre a questi dispositivi, Google ha creato anche diversi servizi molto utili per gli utenti.

Google ci tiene molto al miglioramento dei propri dispositivi e delle proprie applicazioni, tanto da lavorare costantemente per aggiungere nuove funzioni. Proprio di recente, Google aveva deciso di evolvere uno dei suoi servizi più famosi, “Trova il mio dispositivo” con l’applicazione Find Hub. Si tratta di un servizio fornito da Google per gestire, ma anche ritrovare i dispositivi e gli accessori che vengono smarriti.

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Find Hub di Google sbarca sugli smartwatch

Find hub di Google è un servizio molto utile perché permette agli utenti di localizzare i propri dispositivi smarriti accedendo a una mappa, e permettere di far suonare il dispositivo se nelle vicinanze ma non riesci a trovarlo.

La novità è che adesso Google ha deciso di portare Find hub anche sugli smartwatch, integrandolo su Wear OS. Il servizio è stato adattato allo schermo ridotto degli orologi digitali, ma le funzioni essenziali ci sono tutte.

Direttamente dal polso sarà possibile per gli utenti visualizzare sulla mappa la posizione dei dispositivi e degli accessori collegati all’account, permettere al dispositivo in questione di suonare se non si riesce a trovarlo e si può avere anche accesso alle informazioni che riguardano i dispositivi associati. Praticamente sono le stesse funzioni che si trovano su smartphone, ma che d’ora in poi poi possono essere fruibili anche dal polso.

Questo nuovo miglioramento del servizio di Find hub, conferma la volontà di Google di lavorare verso l’integrazione totale tra più dispositivi. Inoltre, si permette agli smartwatch di avere un ruolo sempre più centrale nell’ecosistema del colosso di Mountain View, per essere utilizzati non solo per monitorare la salute e fare fitness, ma avere un ruolo anche nella sicurezza e nella gestione dei dispositivi.