ChatGPT cambia voce: più controllo sul tono e sulle risposte

Negli ultimi mesi ChatGPT è cambiato più volte. Con l’arrivo dei modelli più recenti, molti utenti hanno percepito una trasformazione netta nel modo di rispondere del chatbot. Meno entusiasmo, un linguaggio più misurato e controllato. Una scelta che OpenAI ha difeso come necessaria per garantire affidabilità e coerenza, ma che ha inevitabilmente sollevato critiche, soprattutto da parte di chi apprezzava un’interazione più calda e colloquiale.

Ora l’azienda prova a rimediare introducendo nuovi strumenti di personalizzazione che permettono di intervenire direttamente sul “carattere” di ChatGPT. Non si tratta di un semplice interruttore tra formale e informale, ma di un sistema più articolato che consente di modulare diversi aspetti della comunicazione. L’utente può decidere quanto il chatbot debba risultare empatico, quanto enfatico, quanto incline a usare emoji o strutture visive come titoli e formattazioni.

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Questa mossa racconta molto della fase che ChatGPT sta attraversando. Il chatbot non è più solo uno strumento sperimentale, ma un assistente usato in ambiti molto diversi, dal lavoro tecnico alla scrittura creativa, dallo studio alle conversazioni informali. Pretendere che un unico stile vada bene per tutti è diventato irrealistico. Da qui la scelta di restituire agli utenti una parte del controllo, permettendo a ciascuno di ritrovare un’interazione più vicina alle proprie aspettative.

ChatGPT come strumento su misura: cosa cambia davvero per gli utenti

Le nuove opzioni non nascono dal nulla, ma si inseriscono in un percorso iniziato già con versioni precedenti, quando ChatGPT aveva introdotto profili predefiniti come “professionale”, “sincero” o più creativo. Quelle impostazioni, però, funzionavano come etichette rigide. Oggi l’approccio è più flessibile, pensato per adattarsi non solo all’utente, ma anche al contesto della singola conversazione.

Un aspetto interessante è la possibilità di decidere quanto spesso ChatGPT debba ricorrere a elementi espressivi come emoji o strutture organizzate. Per alcuni sono un aiuto visivo, per altri una distrazione. Anche il ritmo delle risposte e il livello di “calore umano” diventano variabili, non più caratteristiche fisse del modello. Queste novità arrivano dopo una fase di transizione complessa, in cui molti avevano avvertito un distacco rispetto al passato, soprattutto nel passaggio tra generazioni di modelli.

OpenAI sembra aver preso atto che l’evoluzione tecnica, se non accompagnata da strumenti di personalizzazione, rischia di alienare una parte degli utenti. Offrire più libertà significa anche riconoscere che ChatGPT non è una voce unica, ma un mezzo che può assumere sfumature diverse a seconda di chi lo utilizza. Insomma, le nuove opzioni non cambiano il cuore del sistema, ma ne ridefiniscono l’esperienza, rendendola meno standardizzata e più vicina alle persone che lo usano ogni giorno.