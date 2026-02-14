Volantino Expert: grandi offerte tech per un San Valentino speciale

Anche oggi, San Valentino, c’è un modo diverso di fare un regalo: puntare su idee tecnologiche. Expert dimostra che l’amore passa anche da una casa più smart, da un salotto pronto per il cinema e da una cucina che semplifica tutto. Tra promozioni ben pensate e prezzi che fanno venire voglia di comprare, Expert costruisce un volantino wow fatto di oggetti che migliorano le giornate e rendono ogni spazio più comodo. Basta guardare queste offerte e immaginare già il prossimo film su grande schermo, il prossimo caffè o il prossimo bucato finito in metà tempo. San Valentino non è mai stato tanto tech!

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Offerte tech che vorrai

Nel volantino super ricco di Expert spicca la SAMSUNG Asciugatrice serie 6000d AI Control classe A, proposta a €799, che seleziona i programmi giusti e accelera il bucato senza stress. In cucina arriva il SAMSUNG Frigorifero combinato First 75 AI a €1099, pensato per sistemare cibi e bevande con logica, mentre la pausa caffè cambia ritmo con la LAVAZZA 18000519 a €79,90 e con la DE LONGHI Rivelia EXAM440.35.B a €549. Per film e sport, Expert rilancia la SAMSUNG QLED Smart TV 55″ QE55Q6FAUXXT 4K 2025 a €499, ideale per immagini definite e serate sul divano.

Avere la tecnologia tra le mani è semplice grazie ad APPLE iPad 11-inch 128GB a €349 e ad APPLE iPhone 15 128GB a €629, mentre studio e lavoro trovano un partner affidabile nel LENOVO IP 3 Notebook 15,6” i5 16GB 512GB a €529. Anche la gestione degli ambienti ha il suo spazio con il DYSON V11 Advanced a €399 per la pulizia e con il BOSCH CL2000SET26WEKITWIFICL2000 a €399 per un’aria sempre piacevole. Con Expert ogni stanza trova la sua idea giusta, tra tecnologia, comfort e risparmio.