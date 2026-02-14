TIM, ecco le migliori offerte da attivare online a febbraio

Anche per questo mese, l’operatore telefonico italiano TIM stupisce con la sua fantastica proposta per la rete mobile. Le migliori offerte sono al momento disponibili online sul sito ufficiale dell’operatore e sono principalmente di tipo operator attack, quindi rivolte ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

TIM stupisce anche a febbraio, ecco le migliori offerte da attivare online

Per questo mese gli utenti potranno passare all’operatore telefonico italiano TIM attivando diverse offerte mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, le migliori proposte sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore e sono dedicate alla portabilità. Vediamo alcune delle offerte migliori.

TIM Supreme GPRO

Questa offerta arriva ad includere ogni mese un bundle comprendente fino a 150 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. La velocità massima a cui si può navigare è pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il bundle comprende poi fino a 200 sms verso tutti e minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.

TIM Power Iron

Questa offerta arriva ad includere ogni mese un bundle comprendente fino a 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle comprende poi fino a 200 sms verso tutti e minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 6,99 euro al mese.

TIM Power Supreme Easy

Questa offerta arriva ad includere ogni mese un bundle comprendente fino a 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle comprende poi fino a 200 sms verso tutti e minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese.