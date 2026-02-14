Gemini al centro della nuova esperienza Aluminium OS

Google accelera sul fronte desktop e affida a Gemini un ruolo chiave. Nelle ultime settimane sono emerse nuove tracce nel codice dell’app Google. Le stringhe individuate nella versione beta 17.5 chiariscono la direzione scelta. L’assistente sarà integrato in modo permanente nell’interfaccia di Aluminium OS. Questa è la declinazione desktop di Android in sviluppo a Mountain View. L’obiettivo è offrire un sistema ottimizzato per monitor ampi, mouse e tastiera. Gemini non sarà un semplice strumento opzionale. Diventerà un punto di accesso costante alle funzioni intelligenti del sistema.

Il codice fa riferimento a suggerimenti per scrittura e pianificazione. Vengono citate attività come brainstorming e organizzazione del lavoro. L’esperienza ricorderà quella già vista sugli smartphone Android. Anche in questo caso sarà l’app Google a gestire l’integrazione tecnica. Le anticipazioni confermano quanto mostrato nelle immagini trapelate il mese scorso. L’icona di Gemini comparirà nell’angolo superiore destro dello schermo. La posizione coincide con l’area di stato, vicino a WiFi e batteria. L’accesso sarà quindi immediato e sempre visibile. Google sembra voler rendere l’IA parte strutturale dell’ambiente desktop. Non un’aggiunta, ma un elemento fondante dell’interfaccia.

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Con Gemini su Aluminium OS scorciatoie da tastiera e funzioni produttive

Oltre all’icona persistente, Gemini potrà essere richiamato tramite combinazione di tasti. La scorciatoia prevista unisce il tasto Google e la barra spaziatrice. Alcuni Chromebook Plus integrano già un tasto dedicato con la lettera G. Questa scelta rafforza il legame tra hardware e software. L’assistente sarà pensato per un utilizzo rapido durante il lavoro quotidiano. Le stringhe individuate parlano di attivazione dall’angolo superiore destro.

Si tratta di un’impostazione coerente con un ambiente desktop tradizionale. Aluminium OS punta a colmare il divario tra Android mobile e produttività su grande schermo. L’integrazione profonda di Gemini suggerisce ambizioni più ampie. Google vuole proporre un’esperienza nativa per attività professionali. Resta da capire quali strumenti specifici verranno introdotti al lancio. L’assistente potrebbe supportare documenti, email e pianificazione avanzata. Molto dipenderà dall’ottimizzazione per mouse e tastiera. L’azienda non ha ancora annunciato una data ufficiale. Tuttavia le tracce nel codice indicano uno sviluppo attivo. Android desktop prende forma con l’IA al centro. Gemini sembra destinato a diventare il fulcro operativo della piattaforma.