State of Play di febbraio 2026: tutti gli annunci PS5 e PC

Lo State of Play di febbraio si conferma uno degli appuntamenti più ricchi degli ultimi anni per l’ecosistema PlayStation. Per oltre 60 minuti Sony ha alternato trailer, date di uscita e reveal a sorpresa, costruendo una scaletta fitta che ha toccato produzioni first party, grandi publisher giapponesi, ritorni storici e nuove IP attese su PS5 e, in diversi casi, anche su PC. L’evento ha messo subito in chiaro il tono della serata: ritmo alto, poche pause e una sequenza continua di annunci capaci di coprire l’intero arco temporale tra il 2026 e il 2027, con alcune disponibilità immediate.

Sequel attesi e date ufficiali: da Death Stranding 2 a Pragmata

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

L’apertura è stata affidata a Kena: Scars of Kosmora, seguito diretto di Kena Bridge of Spirits realizzato in partnership con PlayStation Studios. Il titolo arriverà nel corso del 2026 su PS5 e PC, con un primo trailer cinematografico che ha mostrato ambientazioni inedite e nuove creature.

Tra le date più rilevanti spicca quella di Death Stranding 2: On the Beach, disponibile dal 19 marzo 2026. Il nuovo capitolo firmato da Hideo Kojima sfrutterà supporto widescreen e funzionalità avanzate del DualSense, confermando l’ambizione tecnica del progetto. Capcom ha invece fissato al 24 aprile l’uscita di Pragmata, già accompagnato da una demo pubblicata a fine gennaio, e ha mostrato un nuovo trailer di Resident Evil Requiem, con sequenze in prima e terza persona durante i combattimenti. Spazio anche al multiplayer cooperativo con 4Loop, sparatutto tattico per quattro giocatori, e a nuovi dettagli su Ghost of Yotei: la modalità Legends sarà disponibile dal 10 marzo come aggiornamento gratuito.

Remake, anniversari e ritorni storici

Uno dei blocchi più significativi dello show ha riguardato remake e anniversari. Legacy of Kain: Defiance Remastered arriverà il 3 marzo su PS4 e PS5 con grafica in HD e controlli migliorati, mentre Legacy of Kain: Ascendance proporrà un capitolo inedito in 2D pixel art dal 31 marzo.

Konami ha annunciato Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, in uscita il 27 agosto 2026 con Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid Peace Walker, oltre a contenuti bonus. Per il quarantesimo anniversario di Castlevania è stato presentato Castlevania: Belmont’s Curse, nuovo metroidvania 2D sviluppato dagli autori di Dead Cells e previsto nel 2026. Sempre Konami ha aggiornato sullo sviluppo di Silent Hill: Townfall, confermato per il 2026, e ha svelato l’action JRPG fantasy Rev.NoiR. Il finale è stato dominato da PlayStation Studios: prima il logo di God of War Trilogy Remake, ancora nelle prime fasi di sviluppo, poi la sorpresa immediata con God of War: Sons of Sparta, prequel in pixel art disponibile da oggi in formato digitale su PS5.

Nuove IP, terze parti e PlayStation Plus

Tra le nuove IP si è distinto Project Windless, action fantasy in Unreal Engine 5 ispirato alla saga letteraria The Bird That Drinks Tears. IO Interactive ha ricordato l’uscita di 007 First Light il 27 maggio, mentre Bungie ha mostrato nuovamente Marathon, con beta prevista dal 26 febbraio al 2 marzo. Non sono mancate sorprese come Rayman 30th Anniversary Edition, disponibile da subito in digitale e in formato fisico da giugno, e l’annuncio del videogioco dedicato a John Wick.

In chiusura, Sony ha aggiornato anche il fronte abbonamenti: Marvel’s Spider-Man 2 entrerà nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium dal 17 febbraio, mentre Tekken Dark Resurrection e Time Crisis arricchiranno nei prossimi mesi il catalogo classici. Nel 2026 debutterà anche Big Walk come titolo mensile PS Plus. Per quantità di annunci, varietà di generi e peso dei franchise coinvolti, lo State of Play di febbraio segna un passaggio centrale nella strategia PlayStation per il 2026, rafforzando sia l’offerta first party sia la collaborazione con grandi publisher giapponesi e internazionali.