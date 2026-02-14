Honor Magic 9, la nuova serie punta su batterie fino a 9.000 mAh

Honor sembra pronta a spingere ancora di più sull’autonomia con la prossima generazione dei suoi smartphone premium. Secondo le ultime indiscrezioni, la futura serie Honor Magic 9 potrebbe introdurre batterie comprese tra gli 8.000 e i 9.000 mAh, valori decisamente superiori alla media del settore top di gamma.

Le informazioni, provenienti da fonti interne alla filiera, indicano una strategia precisa. Distinguersi non solo sul fronte fotografico, ma anche sulla durata reale nell’uso quotidiano. È un cambio di prospettiva che rispecchia le esigenze degli utenti, sempre più dipendenti da applicazioni, streaming, social e servizi basati su intelligenza artificiale, tutti elementi che mettono sotto pressione l’autonomia dei dispositivi.

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La generazione attuale ha già segnato un passo importante. Honor Magic 8 integra una batteria da 7.000 mAh, mentre le versioni Pro e RSR arrivano a 7.100 mAh. Con Magic 9, però, l’azienda potrebbe compiere un ulteriore salto, portando l’autonomia su livelli ancora più elevati.

Non solo Magic, anche la serie Honor 600 avrà super batterie

Secondo le prime indiscrezioni, il modello standard potrebbe avere un display più compatto, attorno ai 6,3 pollici, mentre le varianti Pro e RSR potrebbero superare i 6,8 pollici. Un aumento della capacità energetica, quindi, accompagnato anche da schermi più grandi e prestazioni più spinte. La strategia di Honor non sembra limitarsi alla fascia premium. Le indiscrezioni parlano infatti di batterie molto capienti anche per la futura serie Honor 600. Il modello base, atteso in Cina entro maggio 2026, potrebbe integrare una batteria da circa 9.000 mAh abbinata a un display OLED da 6,57 pollici.

Questa scelta confermerebbe una direzione ormai evidente. Negli ultimi mesi Honor ha lanciato diversi dispositivi con batterie superiori ai 10.000 mAh, come i modelli della serie Win e il recente Honor Power2, che ha superato quota 10.000 mAh. L’obiettivo è offrire smartphone capaci di coprire due giorni di utilizzo reale, riducendo la dipendenza dalla ricarica quotidiana.

Sul fronte hardware, la serie Magic 9 potrebbe essere tra le prime ad adottare il processore Snapdragon 8 Elite Gen 6, successore del chip montato sui modelli attuali. Ci si aspetta un miglioramento sia delle prestazioni sia dell’efficienza energetica, un fattore fondamentale quando si parla di batterie così capienti e di smartphone con funzioni avanzate.