Google punta su Gemini per rendere Android desktop più produttivo

Google continua a lavorare per rendere Gemini sempre più centrale nell’esperienza d’uso dei propri sistemi. Le ultime informazioni emerse indicano che l’assistente AI diventerà più accessibile anche nella versione desktop di Android, con un’integrazione pensata per l’uso quotidiano in ambito produttivo.

Un’icona sempre visibile nella barra superiore

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Secondo quanto trapelato dal codice, Gemini potrebbe essere richiamato tramite una icona dedicata, rappresentata dalla classica scintilla, posizionata accanto agli indicatori di stato come Wi-Fi e batteria. L’elemento sarebbe inserito all’interno di una pillola nella barra superiore, una soluzione che richiama da vicino il comportamento di Gemini Live sugli smartphone e che, per impostazione, ricorda anche il pulsante di Siri nella barra dei menu di macOS.

Le stringhe individuate chiariscono bene la direzione scelta da Google. Frasi come “Ask Gemini to help with writing, planning, brainstorming, and more” suggeriscono un utilizzo orientato a scrittura, pianificazione e organizzazione delle idee, mentre la scorciatoia da tastiera indicata permetterebbe di attivare rapidamente l’assistente senza interrompere il flusso di lavoro.

L’AI al centro del nuovo Android desktop

Questi indizi si inseriscono in una strategia più ampia. Già lo scorso anno, in un annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn, Google aveva dichiarato che il futuro sistema operativo desktop avrebbe avuto l’intelligenza artificiale come elemento centrale dell’interfaccia. Non un’aggiunta secondaria, quindi, ma una componente strutturale del sistema.

Il progetto, noto internamente come Aluminum OS, dovrebbe arrivare in anteprima nel corso dell’anno. L’obiettivo sarebbe quello di combinare la flessibilità di Android con funzioni tipiche dei sistemi desktop tradizionali, affiancando il tutto a un assistente sempre disponibile e contestuale.

Integrazione profonda e nuovi dispositivi

Resta aperta la questione su quali saranno le funzioni realmente native di Gemini in questo contesto. L’ipotesi più accreditata parla di un overlay simile a quello già visto sugli smartphone o di un pannello laterale evoluto, integrato più a fondo nel sistema rispetto a quanto avviene oggi nel browser Chrome.

Non è escluso nemmeno l’arrivo di nuovi dispositivi dedicati. Tra le possibilità circola quella di un Pixel Chromebook dotato di un tasto fisico pensato per richiamare Gemini, un ulteriore segnale della volontà di rendere l’assistente una presenza costante nell’esperienza desktop firmata Google.