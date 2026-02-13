LineageOS 23.2: l’ultima versione introduce il design espressivo

Fin dalla nascita di Android abbiamo assistito allo sviluppo di software basati sul medesimo sistema operativo sviluppati, però dalla community di terze parti, in gergo questi software prendono il nome di ROM cucinate e godono di una certa popolarità per vari motivi, ad esempio molti utenti le apprezzano poiché consentono di installare versioni aggiornate di Android su dispositivi un po’ troppo datati che normalmente non riceverebbero l’update da parte dell’azienda che li ha prodotti, oltre a questo elemento, ovviamente sono presenti piccoli dettagli che tutti gli appassionati amano.

Tra le varie rom disponibili online, una parti particolarmente apprezzata dalla community è la LineageOS, la quale gode di tanta attenzione da parte del suo team di sviluppo il quale ha recentemente rilasciato la versione 23.2 che porta con sé alcune novità degne di interesse.

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Le novità in arrivo

LineageOS 23.2 introduce interessanti novità ma la principale di cui vi parliamo non è una funzionalità bensì una nuova politica correlata alle modalità di rilascio, gli sviluppatori infatti d’ora in avanti adotteranno una cadenza di rilascio su base semestrale per le principali release, decisione analoga a quella presa da Google qualche mese fa, i bollettini di sicurezza invece continueranno ad essere applicati a cadenza mensile.

Archiviata questa comunicazione di servizio, passiamo alle modifiche funzionali, incredibilmente viene introdotto il nuovo linguaggio di design adottato già da Google definito come Meterial 3 Expressive, il quale non sarà integrato solamente all’interno dei menu e delle animazioni ma anche in diverse applicazioni di sistema presenti nella rom.

Anche il pannello delle impostazioni rapide ha ricevuto un miglioramento dal momento che ora quest’ultimo contiene alcuni riquadri che gli utenti potranno personalizzare a proprio piacimento in totale autonomia, per il resto abbiamo anche l’introduzione di un tema scuro esteso e l’arrivo di strumenti per la gestione dei propri file più potenti per gli spazi privati.