BMW X1, il restyling cambia e anticipa il nuovo volto del marchio

Il rinnovamento della gamma BMW prosegue senza sosta e coinvolge anche uno dei modelli più importanti per il marchio tedesco. La prossima evoluzione della X1, avvistata durante alcune sessioni di prova sulle strade del Nord Europa, lascia intravedere un cambiamento piuttosto netto dal punto di vista stilistico. Il prototipo è ancora coperto da pellicole mimetiche, mostra però linee più semplici e meno aggressive rispetto all’attuale generazione. Un segno evidente dell’influenza del linguaggio Neue Klasse che la casa di Monaco sta pian piano estendendo a tutta la produzione.

Il cambiamento più evidente riguarda la parte anteriore. La classica griglia a doppio rene, negli ultimi anni diventata sempre più grande e protagonista, sembra destinata a ridimensionarsi in favore di una soluzione più compatta e lineare. L’impressione è quella di un design più sobrio. Anche il paraurti sarà rivisto, mentre i gruppi ottici adotteranno una firma luminosa differente, più sottile e tecnologica. Sul retro, invece, non si notano rivoluzioni, ma solo piccoli ritocchi al paraurti e una possibile grafica aggiornata per i fanali.

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Interni digitali e motori senza scossoni per la BMW

Se all’esterno la trasformazione appare evidente, all’interno il cambiamento potrebbe essere ancora più notevole. I primi indizi parlano dell’arrivo del sistema Panoramic iDrive. Tale soluzione abbandona la classica strumentazione tradizionale per puntare su un’interfaccia proiettata nella parte inferiore del parabrezza. Le informazioni di guida verrebbero visualizzate su una superficie scura integrata, con un effetto tridimensionale pensato per migliorare la leggibilità senza distrarre chi è al volante. Accanto a questo sistema non mancherà un display centrale di grandi dimensioni per l’intrattenimento, sempre più al centro dell’esperienza a bordo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non sono attese rivoluzioni profonde. Trattandosi di un restyling, la strategia dovrebbe concentrarsi su ottimizzazioni e miglioramenti dell’efficienza piuttosto che su nuovi propulsori. La gamma dovrebbe quindi continuare a includere unità benzina e diesel, insieme alle varianti ibride plug-in. In più anche la versione elettrica iX1 dovrebbe ricevere lo stesso aggiornamento estetico e tecnologico. Il debutto del modello rinnovato è previsto entro la fine dell’anno, e nei prossimi mesi potrebbero emergere dettagli più precisi su allestimenti, dotazioni e configurazioni di gamma.