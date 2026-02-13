Autodesk accusa Google per l’uso del nome Flow

Il nome “Flow” diventa un caso legale nel mondo AI

Quando il nome conta quanto il prodotto

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Quando si sceglie un nome per un software o per un servizio digitale, soprattutto se si parla di prodotti globali, non è solo una questione di marketing o di gusto. Un nome diventa identità, reputazione, riconoscibilità. Ed è proprio qui che, almeno secondo, avrebbe messo un piede in fallo piuttosto rumoroso. La questione ruota attorno a una parola apparentemente innocua e molto gettonata nel mondo tech:. Una di quelle etichette brevi, facili da ricordare, che evocano creatività e continuità. Il problema è chequella parola la usa già da anni e non ha nessuna intenzione di lasciarsela portare via senza reagire.non è esattamente l’ultima arrivata. È un nome che, per chi lavora con il 3D, la progettazione e la produzione creativa, ha un peso specifico enorme. Nel 2022 aveva lanciatocome piattaforma cloud dedicata ai filmmaker e ai creativi, con l’obiettivo di semplificare e coordinare i flussi di lavoro nella produzione cinematografica. Col tempo, attorno a quel nome si è costruito un ecosistema sempre più articolato, che include anche, uno strumento capace di trasformare riprese dal vivo in ambienti tridimensionali grazie all’. Non un esperimento isolato, ma una famiglia di prodotti che, nel settore, è diventata riconoscibile. Poi, nel maggio del 2025, entra in scenacon il lancio di un generatore video basato suchiamato, guarda caso,. A quel punto la sovrapposizione non è più solo teorica. Stesso nome, stesso ambito creativo, stessa parola chiave legata all’sostiene di aver chiesto adi fare un passo indietro, ricevendo in cambio la promessa di spingere il prodotto come, così da ridurre la confusione. Una promessa che, secondo l’azienda, sarebbe rimasta sulla carta o comunque applicata in modo troppo disinvolto.La causa legale, anticipata da, entra anche in dettagli piuttosto spinosi sul fronte dei marchi.accusadi aver depositato inizialmente il marchionel Regno di Tonga, un contesto in cui le registrazioni non sono facilmente accessibili al pubblico, per poi usare quel deposito come base per avanzare la richiesta negli Stati Uniti. Una mossa che, sempre secondo, sarebbe servita a evitare un confronto diretto e tempestivo. Nel frattempo, online, la confusione avrebbe già iniziato a fare danni, con utenti e articoli che parlano diriferendosi in realtà al prodotto di. A questo puntoha deciso di non lasciar correre. Chiede al giudice di vietare al’uso del nomee di riconoscere un risarcimento economico, di cui però non è stata resa nota l’entità., per ora, tace. Ma conoscendo i precedenti e il peso delle parti in gioco, è difficile immaginare che la vicenda si chiuda senza un accordo o un cambio di strategia. Perché nel mondo tech, a volte, una singola parola può valere quanto una tecnologia intera.