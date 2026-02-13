Autodesk accusa Google per l’uso del nome Flow
Autodesk fa causa a Google per l’uso del nome Flow, accusando il colosso AI di creare confusione nel settore creativo.
348 Quando si sceglie un nome per un software o per un servizio digitale, soprattutto se si parla di prodotti globali, non è solo una questione di marketing o di gusto. Un nome diventa identità, reputazione, riconoscibilità. Ed è proprio qui che Google, almeno secondo Autodesk, avrebbe messo un piede in fallo piuttosto rumoroso. La questione ruota attorno a una parola apparentemente innocua e molto gettonata nel mondo tech: Flow. Una di quelle etichette brevi, facili da ricordare, che evocano creatività e continuità. Il problema è che Autodesk quella parola la usa già da anni e non ha nessuna intenzione di lasciarsela portare via senza reagire.