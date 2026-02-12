Sony WF-1000XM6 ufficiali: cancellazione del rumore migliorata del 25% e audio Hi-Res

Sony rinnova la sua gamma premium con l’arrivo delle nuove WF-1000XM6, auricolari true wireless che rappresentano l’ultima evoluzione della serie 1000X, punto di riferimento nel segmento noise cancelling. In parallelo, la casa giapponese introduce una nuova variante cromatica Sand Pink per le cuffie over-ear WH-1000XM6, ampliando l’offerta anche sul fronte del design e del posizionamento lifestyle.

Le WF-1000XM6 puntano a consolidare la leadership nella cancellazione attiva del rumore, promettendo una riduzione dei disturbi superiore del 25% rispetto al modello precedente, le Sony WF-1000XM5. Il risultato è frutto dell’integrazione del nuovo HD Noise Cancelling Processor QN3e, affiancato dall’Integrated Processor V2 e da un sistema con quattro microfoni per ciascun auricolare. L’Adaptive Noise Cancelling Optimiser analizza in tempo reale il rumore ambientale e le condizioni di utilizzo, intervenendo anche sulle possibili dispersioni sonore dovute alla conformazione dell’orecchio e al posizionamento degli ear tip.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Cancellazione del rumore e qualità audio: il salto generazionale

La novità più rilevante riguarda la gestione delle frequenze medio-alte, tipiche di ambienti come mezzi pubblici, uffici open space e caffetterie. È proprio in questi contesti che le WF-1000XM6 promettono un isolamento più efficace, migliorando la fruizione di musica in streaming, podcast e contenuti video anche in situazioni complesse.

Sul fronte sonoro, Sony ha lavorato su più livelli per rafforzare il posizionamento nel segmento audio premium. Il nuovo DAC amplificato dal processore QN3e, insieme all’Integrated Processor V2 con elaborazione a 32 bit (contro i 24 bit del modello precedente), consente una riproduzione più dettagliata e precisa. Il driver ridisegnato combina materiali differenti tra cupola e bordo, con l’obiettivo di ottenere bassi più profondi, alte frequenze più estese e una riduzione della distorsione.

Non mancano il supporto a Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme, compatibilità con 360 Reality Audio e un equalizzatore a 10 bande personalizzabile tramite l’app Sony | Sound Connect. L’ottimizzazione del suono è stata realizzata in collaborazione con ingegneri del suono vincitori e candidati ai Grammy, con l’obiettivo di restituire un’esperienza il più possibile fedele all’intenzione originale degli artisti.

Migliora anche la qualità delle chiamate, elemento sempre più centrale nel mercato degli auricolari Bluetooth. Le WF-1000XM6 integrano sensori a conduzione ossea, doppio microfono per lato e algoritmi di AI beamforming con riduzione del rumore basata su intelligenza artificiale. Il sistema è progettato per isolare la voce dell’utente anche in ambienti affollati, migliorando la nitidezza delle conversazioni.

Dal punto di vista ergonomico, il design è stato rivisto per adattarsi meglio alle curve naturali dell’orecchio. Il corpo degli auricolari è circa l’11% più sottile rispetto alla generazione precedente, mentre una nuova struttura di ventilazione interna riduce rumori indesiderati come passi o masticazione. La connessione Bluetooth beneficia di antenne più grandi del 50%, con algoritmi migliorati per una stabilità superiore anche in ambienti complessi. Le WF-1000XM6 sono inoltre compatibili con LE Audio, tecnologia di nuova generazione pensata per ridurre la latenza, aspetto rilevante anche in ambito gaming mobile.

L’autonomia dichiarata raggiunge fino a 8 ore di ascolto con una singola carica e fino a 24 ore complessive utilizzando la custodia, che supporta la ricarica wireless Qi. Attenzione anche alla sostenibilità: circa il 25% delle plastiche impiegate nel prodotto deriva da materiali circolari, mentre il packaging è dichiarato plastic free. Le Sony WF-1000XM6 saranno disponibili da febbraio 2026 nelle colorazioni Black e Platinum Silver, con un prezzo consigliato di 300 euro, posizionandosi nel segmento premium del mercato auricolari true wireless.

Contestualmente, Sony amplia la gamma delle cuffie over-ear Sony WH-1000XM6 introducendo la nuova finitura Sand Pink, che si affianca alle varianti Black, Platinum Silver e Midnight Blue. La versione Sand Pink sarà disponibile in esclusiva sul Sony Store Online dal 12 al 18 febbraio 2026, per poi arrivare presso i rivenditori autorizzati dal 19 febbraio, con un prezzo suggerito di 450 euro.