Nissan Qashqai: registrata una crescita delle vendite in Italia

Il 2026 di Nissan in Italia inizia con un passo deciso. Gennaio si chiude sopra le 3.600 immatricolazioni, un risultato che vale una crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri che raccontano una realtà semplice: il marchio continua a trovare spazio e clienti in un contesto tutt’altro che facile. Al centro della scena c’è ancora una volta la Qashqai. Non è una sorpresa, ma la conferma di un modello che negli anni è diventato sinonimo stesso di C-SUV. Le 2.160 unità registrate nel solo mese di gennaio rappresentano un incremento del 49% su base annua. Una progressione che spinge il crossover ai vertici della categoria. Secondo posto tra i C-SUV e settima posizione assoluta tra le ibride più vendute in Italia: dati che descrivono una presenza commerciale solida.

Nissan Qashqai continua a crescere: ecco i dettagli sulle vendite

Dentro tale risultato c’è un protagonista preciso, la versione e-POWER. Sei Qashqai su dieci vendute in Italia adottano tale tecnologia, segno che la proposta Nissan sta intercettando una sensibilità sempre più diffusa. Ovvero guidare “in elettrico”, senza dipendere dalla ricarica. Il sistema, infatti, utilizza il motore benzina unicamente come generatore. Mentre la trazione resta completamente affidata al propulsore elettrico. Ne deriva una guida fluida, silenziosa, molto vicina per sensazioni a quella di un’auto elettrica pura.

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L’arrivo della terza generazione e-POWER, lanciata a novembre 2025, ha dato un’ulteriore spinta. Nei tre mesi successivi, i contratti della Qashqai dotata del nuovo sistema sono cresciuti del 42% rispetto alla generazione precedente. Non si tratta solo di un aggiornamento tecnico. Ma di un’evoluzione dell’architettura ibrida. Il powertrain è stato riprogettato con l’obiettivo di migliorare efficienza, prestazioni e comfort. Il motore elettrico raggiunge ora i 151 kW, equivalenti a 205 CV. Con un incremento di 11 kW rispetto alla versione precedente. La batteria mantiene la capacità di 2,1 kWh, mentre il ruolo di generatore è affidato a un nuovo 1.5 turbo tre cilindri.

I benefici si riflettono nei numeri dichiarati: consumi WLTP fino a 4,5 litri ogni 100 km. Con autonomia superiore ai 1.200 km con un pieno e emissioni di CO2 ridotte a 102 g/km. Anche la silenziosità dell’abitacolo migliora sensibilmente. Riguardo i prezzi, la nuova Nissan Qashqai parte in Italia da 32.600 euro nella versione Mild Hybrid. Per accedere alla tecnologia e-POWER il listino si apre a 38.100 euro.