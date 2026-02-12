Boldyn attiva il 5G negli aeroporti di Bari e Brindisi

Boldyn velocizza la digitalizzazione degli scali pugliesi con l’attivazione della rete 5G all’aeroporto di Bari e la predisposizione dell’infrastruttura anche a Brindisi. L’annuncio segna una nuova tappa nel percorso di innovazione tecnologica del sistema aeroportuale regionale. L’obiettivo? Trasformare gli scali in spazi digitali di ultima generazione.

L’infrastruttura è stata realizzata da Boldyn Networks in tempi rapidi. Essa consente agli operatori telefonici nazionali di offrire connettività mobile ad alta velocità sia ai passeggeri sia al personale aeroportuale. Il 5G permette infatti di migliorare la qualità della connessione in tutte le aree degli aeroporti. Favorisce così l’uso di servizi digitali sempre più diffusi.

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Secondo le rilevazioni IATA, il 75% dei viaggiatori preferisce sistemi di identificazione biometrica per velocizzare i controlli. Invece il 78% considera lo smartphone il principale strumento per gestire l’esperienza di viaggio. Una rete 5G stabile e veloce diventa quindi un elemento fondamentale per supportare questi servizi, dalla gestione dei documenti digitali alle procedure di imbarco automatizzate.

Più efficienza operativa e sicurezza con la rete Boldyn

Oltre ai vantaggi per i passeggeri, il 5G introdotto da Boldyn offre benefici anche sul piano operativo. La nuova infrastruttura permette infatti l’integrazione di soluzioni basate su IoT e AI. Ciò grazie a connessioni a bassa latenza e maggiore capacità di trasmissione dati.

Tali tecnologie possono essere utilizzate per vari scopi. Possono migliorare la gestione dei flussi di passeggeri, il tracciamento dei bagagli e il coordinamento delle attività a terra. I sistemi di monitoraggio in tempo reale supportati dall’IA contribuiscono poi al rilevamento delle minacce informatiche, rafforzando la sicurezza degli aeroporti.

Il 5G può avere un impatto anche sul fronte ambientale. L’ottimizzazione dei processi interni e dei consumi energetici può ridurre fino al 10% delle emissioni legate alle attività aeroportuali. Insomma, con questo progetto, Boldyn conferma il proprio ruolo di investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia. L’azienda, attiva a livello globale in città come Londra, New York, Hong Kong e Seattle, punta così a consolidare la propria presenza nel Paese e a sostenere la transizione digitale.